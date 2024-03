A komáromi erőd és a hadművészet 1809-ben

Az ötödik koalíciós háború

Az áprilistól októberig tartó 1809-es ötödik koalíciós háború aztán gyorsan el is hozta az új komáromi erődrendszer első éles tesztjét. Ehhez meg kellett várni a június 14-i győri csata végkifejletét, amely a Jenő alkirály vezette franciák győzelmét hozta a János főherceg alá tartozó császári csapatok és magyar nemesi felkelők felett.

Az összecsapás után a 40 ezer főt számláló francia csapatok nekifogtak az érintett dunántúli terület felprédálásához.

„Több alkalommal támadták Komáromot is. És most jön be az, hogy mennyire előrelátó és fontos dolog volt a Duna jobb partján levő hídfő kiépítése, ugyanis a franciák nem merték igazán komolyan megtámadni. Olyan volt a tüzérségi rendszer, hogy a közelébe sem fértek. Ők távoli, hatfontos lövegekkel rendelkeztek, azzal esélyük sem volt“

– summázta Csikány.

Ám nemcsak a várfalak mögött álltak helyt a katonák, hiszen a János főherceg által megrágalmazott és lesajnált magyar nemesi felkelők június 16-án Ácsnál komoly veszteségeket okoztak a francia csapatoknak.

Az osztrák hadvezetés nagyon félt attól, hogy Jenő alkirály csapatai végül partra tudnak szállni a Csallóközben is. József főherceg és nádor ezért minden dunai vízi eszközt az északi partra hozatott, nehogy hidat építsen belőle az ellenség. Ő volt az is, aki ekkor elrendelte egy a várost átkaroló földsánc építését, ami a ma is látható Nádor-vonal elődje volt.

Bármennyire is zajlott azonban Komárom megerősítése, ahol egyébként I. Ferenc és udvara is tartózkodott, a wagrami csatavesztés után igazából már csak a békekötés mikéntje volt a kérdés a Habsburgok számára. Csikány megemlítette, hogy Takáts Sándor közlése alapján ezt követően rendelték el: Komáromnak 200 ezer fős sereget is be kell tudnia fogadni. Ő maga „feltúrta“ a bécsi levéltárat, de ilyen kifejezett utasítással nem találta egy levelet sem. Később, 1810-ben viszont az uralkodó tényleg elrendelte, hogya Monarchiában a a városnak kell lennie a fő raktárbázisnak. Minekután azonban elmúlt a franciák jelentette veszély, az erődfejlesztés lendülete is alábbhagyott.

„Minden, ami 1808-ban és 1809-ben történt, hogy hadművészetileg mennyire hasznos és megalapozott volt, azt pontosan az 1848-49-es szabadságharc mutatta meg. Ferenc császárunk 1807-ben itt volt, s azt írta a kőszűzről, hogy az fityiszt mutat a támadó ellenségnek. Azóta már tudjuk, hogy ez nem így van, de ő azt írta 1807-ben, hogy látta. Valószínűleg akkor még nem gondolta, hogy 40 évvel később a magyarok fognak fityiszt mutatni itt Komáromban a császáriaknak“

– zárta előadását Csiknáy Tamás.