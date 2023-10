A heves esőzés miatt egyes területeken megemelkedhet a folyók vízszintje

Ez a helyzet főleg a Nyitra, a Zsitva, a Garam, az Ipoly, a Sajó és a Bódva mentén, valamint az ország legkeletibb részén állhat elő – tájékoztat honlapján a meteorológiai intézet.

„Már az előző napokban is sok csapadék esett a térségben, ezért telítettek a vízfolyások, és mivel most is esik, jelentős vízszint-emelkedésre kell számítani, a folyók akár ki is léphetnek a medrükből” – közölte az SHMÚ.

A meteorológusok tájékoztatása szerint még néhány órán át kiadós esőre kell számítani, délnyugaton a délutáni órákban már gyengülni kezd a csapadék, keleten estére szűnik meg. Az SHMÚ elsőfokú árvízkészültséget rendelt el az ország több területén.