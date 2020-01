A helyi lakosok nem akarnak hulladékfeldolgozót Somorján

A Palkov vállalat hulladék-újrahasznosító üzemet alakítana ki az egykori borüzem területén. Több mint ezerhétszázan írták alá a beruházás ellen indított petíciót.

Csendben indult

A társaság tavaly nyár végén tájékoztatta a terveiről a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal környezetvédelmi osztályát, a már folyamatban lévő átépítésekről viszont Somorja önkormányzatát nem értesítették. A lakosok figyelmeztették a várost a valamikori üzemben folyamatban lévő munkákra. A város élt a felügyeletei jogával, és mivel engedély nélkül láttak hozzá az átépítéshez, ezért 15 ezer euró büntetést szabtak ki a vállalatra. A cég ezután folyamodott építési engedélyért, ezt azonban nem kapták meg.

Évi 150 ezer tonna

Az interneten is elérhető tervek szerint a társaság évi 150 ezer tonna hulladékot – réz és alumíniumkábeleket, valamint húszkilósnál köny- nyebb elektromos motorokat – dolgozna fel a családi házas övezetben, vízvédelmi területen található üzemben. A város szakvéleményt készítettet a cég terveiről, amely szerint nem reálisak a feltüntetett adatok. A lakosok azt kérték a város vezetésétől, hogy ne engedélyezze a hulladékfeldolgozó kialakítását, több mint ezerhétszázan csatlakoztak a petícióhoz, amelyre a Palkov vezetése is reagált. A petíciós bizottságnak címzett levelében azonban már csak havi 2000 tonna elektromos hulladék feldolgozásáról írtak, amelyet hideg, száraz technológiával hasznosítanának. Mégis sokan, köztük a polgármester is, megkérdőjelezik a cég állításait. „Az ilyen tevékenység hatással van a forgalomra, ne állítsák, hogy nem zajos és nem porol” – fogalmazott Orosz Csaba.

A hivatal bólintott

A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal környezetvédelmi osztálya az év elején kiadott határozatában úgy fogalmaz, hogy a tervezetet külön aláírások alapján kell elbírálni. A hivatal szerint elfogadható a tervben felvázolt tevékenység környezetre és a város lakosságára gyakorolt hatása. Az osztály véleményét azonban az önkormányzat, és a környezetvédelmi minisztérium sem osztja. „100 ezer tonnát meghaladó anyagmozgás esetén a fent említett jogszabály hatályos; ugyanakkor aggályosnak tartják az egyéb várható környezeti hatásokat is” – olvasható a város honlapján. „Nem vették figyelembe az általunk felvázolt pontokat, amelyeket egy erre szakosodott céggel dolgoztattunk ki. A minisztérium javaslatát is figyelmen kívül hagyták, a járási hivatal nem kérte a környezeti hatástanulmány kidolgozását” – nyilatkozta lapunknak Orosz Csaba, Somorja polgármestere.

Egyértelmű határozat

A hét elején rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, ezt megelőzően pedig a beruházó vállalat, valamint a petíciós bizottság képviselőit is meghallgatta a városvezetés. A polgármestertől megtudtuk, hogy fellebbezést nyújtanak be a környezetvédelmi osztály határozata ellen és megbízták őt, hogy újra rendeljen el építészeti felügyeletet az egykori borüzemben. „Nekünk elsősorban Somorja lakosainak érdekeit kell figyelembe venni. Egy város nem hozhat érzelmeken alapuló döntéseket, csak a törvény értelmében járhatunk el. Ha olyan beadvány jön, amit el lehet utasítani, akkor így fogunk eljárni” – folytatta Orosz Csaba utalva arra, hogy az önkormányzat csak a hatályos jogszabályok alapján léphet fel az ilyen beruházásokkal szemben.

Somorja az új eldorádó?

Nem ez az első hulladékfeldolgozó, amely Somorján telepedne le. Néhány éve egy plazmatechnikát alkalmazó hulladékégető megépítésének terve borzolta a lakosok kedélyeit, akik akkor is nemet mondtak a beruházásra. Nem épült fel a feldolgozó, az ügy végére azonban 2016 óta sem került pont. Orosz szerint a város elhelyezkedése miatt sokan eldorádóként tekintenek Somorjára. „Elsősorban Pozsony, és az épülő R7-es közelsége miatt” – fogalmazott a polgármester.