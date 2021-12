A határ mentén járt a Mikulás, de a kisvonatra csak Magyarországon ülhettek fel a gyerekek

Van zsákodban minden jó, arany dió, mogyoró… - énekelték az Ipoly túloldalán, a készülő, új Ipoly-hídról elhíresült Ipolydamásdon a helyi kicsik, és körtáncot lejtettek a Mikulás körül, majd pedig felszálltak vele és a Krampusszal a csodálatosan kivilágított karácsonyi mesevonatra, amely csilingelve vitte őket körbe a faluban hétfőn délután. Sajnos ilyen élményben a Párkány környéki gyermekeknek nem lehetett része, mert nálunk a lockdown miatt nem vonatozhatnak a gyerekek.

„A szobi polgármesterasszony kezdeményezésére három falu fogott össze, hogy a kicsiknek így, karácsony előtt örömet szerezzünk, a karácsonyi kisvonat minden településen körbeviszi a gyerekeket, itt, nálunk, aztán Szobon és Márianosztrán is. Idén első alkalommal szerveztünk ilyen kisvonatos Mikulás-ünnepséget. Mi a faluban egyébként már tegnap osztottunk ajándékokat a gyerekeknek” – mondta el lapunknak a Helembával szomszédos község, Ipolydamásd polgármestere, Rományik Ferenc. Rományik hozzátette, eredetileg a Mikulást is Szlovákiából várták, hogy majd megérkezik a kisvonattal, de ő a járványhelyzet miatt pont nem jöhetett, így „csak” a helyi Mikulás osztott most puttonyából szaloncukrot a falu gyermekeinek. Már csak azért sem tudott a Mikulás átmenni a határon, mert este nyolcra vissza kellett volna érkeznie Szlovákiába a kijárási tilalom miatt, de mivel három településre is ellátogatott volna magyarországi oldalon, ezért inkább a magyarországi, helyi mikulások fogadják a gyerekeket.

- A szerző felvétele

Kisvonat Szlovákiából

Taba Gábor Párkányban üzemeltet kisvonatot, nyáron sok turistát is hordanak át rendszeresen Esztergomba, illetve a túloldalról Párkányba. Mint az Új Szónak elmondta, eredetileg az volt az elképzelés, hogy a Párkány környéki falvakban is kisvonatoztatják majd a Mikulással a gyerekeket, de erre most sajnos a szigorú kijárási tilalom és a járványügyi szabályok miatt nem kerülhet sor. A karácsony kisvonat alkalmi, tehát nem közérdekű, közösségi közlekedés, ezért a járványügyi helyzet miatt nálunk a gyerekek nem szállhatnak fel rá. De Taba Gábor hozzáfűzte: ma, azaz hétfő este Szalkán és Garamkövesden azért tesznek egy-két kört a kisvonattal, holnap, azaz kedden Ebeden láthatják majd a kisvonatot, aztán Muzslára is elviszik a karácsonyi kisvonatot. „A gyerekeknek szlovákiai oldalon legalább így, vizuálisan szeretnénk majd örömet okozni” – tette hozzá Taba Gábor. Eredetileg egyébként több Párkány környéki településre is ellátogattak volna, hogy a kicsik vonatozhassanak, de előre megrendelt akciókat kellett lemondaniuk. Nálunk például Érsekújvárba is ellátogattak volna – a nagy üzletláncokhoz, de ezt is le kellett mondaniuk. Ugyanakkor bíznak benne, hogy jövőre már nálunk is vonatozhatnak majd a gyerekek a Mikulással. Addig is, kárpótlásként tekintsék meg galériánkat.

- A szerző felvétele