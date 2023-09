A futball 90 éve Felsőszeliben

Becslések szerint kétezer szurkoló vett részt Felsőszeliben azon a meccsen, amelyet a helyiek a DAC ellen játszottak. A mérkőzés előtt a jelenlegi vezetőség megemlékezett a 90 évvel ezelőtt alapított klubról és több tucat emlékérmet osztott ki azoknak, akik az elmúlt években, évtizedekben kivették a részüket a helyi foci szervezéséből, támogatták a csapatok működését és hozzájárultak annak sikereihez. Kontár Roland klubelnök a rendezvény után elmondta, fantasztikus volt a hangulat, nagyszerű volt a szervezés.

„Láthatóan mindenki jól érezte magát és teljes mértékben élvezte az ünnepséget. A meghívottak is nagyon pozitívan vélekedtek a színvonalas szervezésről, a kedves fogadtatásról. Fantasztikus volt a vezetőség, a községi hivatal alkalmazottai, a polgármester, a szponzorok segítsége és összmunkája”

– hangsúlyozta a klubelnök. Társaival jelenleg azon dolgozik, hogy a helyi futballklub, a Felsőszeli Testnevelési Egyesület a polgári társulásként télen megalakult Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia részeként működjön tovább. Már 2016-ban együttműködési szerződést kötöttek a Győri ETO-val azért, hogy a régió focistáit összegyűjtsék.

„Nemcsak a falu, hanem a környék településein élő, focizni vágyó gyerekek számára is szeretnénk egy központot létrehozni. Igyekszünk módszertanilag is színvonalas edzéseket tartani nekik. Magától értetődő, hogy a szeli gyerekeknek megadjuk a lehetőséget arra, hogy kicsi koruktól fogva focizzanak. Arra viszont rájöttünk, hogy nem lesz mindenkiből focista, de a lehetőség mindenki számára adott, bárki ki tudja próbálni. Szerintem normális dolog, hogy egy településen fociklub működjön, a kulcskérdés, hogy hogyan működik. Fontos, hogy legyen színvonala, legyen értelme a tehetséggondozásnak, hogy a gyerekek lássák, honnan hova juthatnak el, mire számíthatnak. Ezt építjük tudatosan és már látható, milyen változások történtek Felsőszeliben a futball terén az utóbbi tíz évben. Az, hogy a DAC csapatát méltó körülmények között tudtuk fogadni, nem az elmúlt egy hét, hanem hosszú évek munkája, mindig valamit hozzáteszünk az elért eredményekhez”

– fejtette ki Kontár Ronald.

Felsőszeliben 90 évvel ezelőtt Tánczos Lajos szervezte meg az első futballcsapatot, aki a katonaság alatt szerette meg a sportágat. Miután hazatért, lelkes társakra talált, akikkel a Nagypálek nevű tó mellett, a környéken elsőként egyforma mezben, fehér-zöld pólóban és piros zokniban kezdtek futballozni. A háború utáni időben járási szinten is elkezdődött a futball, az A csapatban a módosabbak, a B csapatban a munkásosztály tagjai játszottak. Az 1950-es évek elején már futballpálya is volt Felsőszeliben. A falu krónikájában 1958-ból valók a testnevelési egyesület első bejegyzései és már ifjúsági csapat is működött. A futball mellett évtizedekig foglalkoztak gimnasztikával, turisztikával, asztalitenisszel, atlétikával, kézi- és röplabdával, valamint sakk-klub is volt Felsőszeliben. 2000-ben női csapat is alakult, 2013-tól pedig olyan strukturális változások történtek, amelyek új fejezetet nyitottak a felsőszeli futball történetében, egyúttal elkezdődött az ifjúsági labdarúgás építésének új korszaka.