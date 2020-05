A fellendülésre várnak az utazási irodák

A pandémia több ágazatot, köztük a turizmust is súlyosan érintette. Az utazási irodák az év első hónapjaiban bonyolítják le az egzotikus utazások jelentős számát. Áprilisban és májusban pedig a nyári, tengerparti vakációk eladási szezonja indul be. Idén azonban az utazások egy része nem valósult meg, illetve újakat sem tudtak eladni eddig.

Csimma Szilvia, a vágsellyei Maxtravel utazási iroda tulajdonosa szerint katasztrofális helyzetben van az ágazat.

A csőd árnyékában

„Júliusig minden foglalást törölni kellett, lezárták a határokat, a reptereket, és nem lehet tudni, mikor lehet újraindulni. A tavalyihoz képest 100 százalékos a visszaesés, mindenkit fenyeget a bezárás veszélye” – mondta Csimma Szilvia. Utazási irodája a világ minden tájára szervez kirándulásokat, véleménye szerint belföldre nem érdemes, hiszen a világhálón bárki tud magának szállást keresni és közvetlenül a szállásadóval kapcsolatba lépni.

„Teljesen felesleges az ilyen utakat utazási irodán keresztül intézni, ezért nem is próbálkoztunk vele”

– tette hozzá.

A cégvezető hangsúlyozta, minden azon múlik, hogyan dönt a kormány, mikor nyitják meg a határokat. „A járvány előtti szintet nem hiszem, hogy valaha el fogjuk érni, akkora a visszaesés. Nem a nulláról leszünk kénytelenek mindent újrakezdeni, hanem mínuszról. A kormánytól semmiféle segítséget nem kapunk” – fogalmazott Csimma Szilvia.

Utalvány pénz helyett

A parlament szerdán fogadta el azt a törvénymódosítást, amelynek alapján nem kell visszafizetni az utazási irodáknak befizetett előleget a megrendelőknek. Ezzel kapcsolatban a Maxtravel vezetője úgy nyilatkozott, egyelőre nem tudja, mennyire jelent majd segítséget. „A befizetett előleget elküldjük az adott külföldi szállodának és a légitársaságnak. A jelenlegi helyzet teljesen új, ilyesmit nem élt át még senki, ezért tanácstalanok az emberek, senki nem tudja, mire számíthat. A szállodák nem küldik vissza az előleget, mert az számukra csődöt jelentene. Helyette utazási utalványokat, vouchereket küldenek az előleg értékében az utazási irodáknak. Azok, bevétel híján, szintén nem tudnak pénzt visszafizetni, ezért az utalványokat továbbítják a klienseknek, amelyeket jövő augusztus végéig lehet felhasználni” – magyarázta. Elmondása szerint amiatt is visszaesés várható, hogy az emberek egy része fél attól, hogy külföldre menjen, az utazási kedv jelentős csökkenésére lehet számítani.

Megtakarításból élnek

A körtvélyesi Alex Trans tulajdonosa, Pudmerický Sándor és társa március 15. óta tart kényszerpihenőt. A cég négy autóbuszt üzemeltet, amelyekkel általában egyhetes társasutazásokra járnak belföldön, illetve Franciaországba, Ausztriába, Olaszországba, Horvátországba, Erdélybe, Magyarországra, Csehországba és Németországba. A járműveket ideiglenesen kijelentették a nyilvántartásból.

„140 utazást terveztünk áprilistól októberig, az összeset lemondták. A megtakarításainkból élünk, de nem tudom, meddig tart még ki. Abban bízunk, hogy minél előbb megnyitják a határokat és ismét tudunk majd dolgozni. Addig itthon teszünk-veszünk, a ház körül mindig van mit csinálni, és a buszokat javítgatjuk. Többen kerestek már fel, hogy hallották a hírekben, hogy Horvátország megnyitja a határait a turisták számára, de meg kell várni Szlovákia döntését, hiszen ha ki is mehetnénk az országból, a visszafelé úton lenne gond, mindenkinek karanténba kellene vonulnia”

– fogalmazott a vállalat vezetője.

Nagy a bizonytalanság

Elmondta, hogy lassan talán beindulnak a belföldi utak, egy túracsoport már felkereste, hogy szívesen mennének a hegyekbe, de egyelőre minden bizonytalan. A cégnek két állandó alkalmazottja van, két sofőrt pedig megegyezéses szerződéssel foglalkoztatnak alkalmanként. Számukra egyáltalán nem tudnak most munkát adni. Az utak egy részét maga az utazási iroda szervezi, illetve mások által szervezett utakat is vállal.

Meghiúsult tervek

„Egy horvátországi szállodával van szerződésünk, egyhetes kirándulásokat szervezünk minden nyáron 3 vagy 4 turnusban. Egyelőre nem mondtam le a szállást, de nem tudom, megvalósulnak-e az utak. A befizetett előleget mindenkinek visszaadtam. A kormánytól semmiféle segítséget nem kaptunk. Ha nem lenne megtakarított pénzünk, már csődbe mentünk volna. Közvetlenül a karantén bevezetése előtt vettem egy 9 személyes buszt, mert egy másik céggel indult volna hosszú távú együttműködés, a pozsonyi repülőtérre szállítottunk volna állandó jelleggel utasokat, de ez is meghiúsult” – zárta Pudmerický Sándor.

Fellendülésre várva

A szepsi BestExotic igényes, egzotikus utakat kínáló utazásközvetítő iroda, „ami nem összetévesztendő az utazási irodával. Az ok, amiért emellett a verzió mellett döntöttünk az az, hogy így számtalan igényes ajánlat közül választhat az utazó. Nálunk megtalálhatók a magyar utazási irodák kínálatai is, azonban elsődlegesen a német és osztrák piac által nyújtott nyaralásokra fókuszálunk, ugyanis itt szélesebb az egzotikus utak kínálatának a skálája. Rövidebb ideje vagyunk a piacon, viszont jómagam már huzamosabb ideje tevékenykedem a turizmusban. Évek óta idegenvezető vagyok. Csodaszép helyeken dolgoztam. Kislánykorom óta álmom volt egy saját utazási iroda létrehozása. Miután megszereztem a turizmus menedzsmenti mester diplomámat, turisztikai szakértő lettemˮ – mondta Bolech Barbara, a BestExotic utazásszervező iroda tulajdonosa.

Év végére lehet változás

„Az eddigi éveink jól sikerültek. A turizmus görbéje felfelé ívelő volt, hiszen köztudott, hogy az emberek vágynak az új dolgok és helyek megismerésére, felfedezésére. A koronavírus miatt bevezetett korlátozások azonban ugyanúgy, mint a turizmusban tevékenykedő sok más vállalkozást, minket is megviselnek. Sokan sajnos törölték a foglalásaikat, de szerencsére vannak olyan ügyfeleink is, akik későbbi időpontra tolták el nyaralásukat. Remélem, ha megnyílnak a határok, ismét fellendül a turizmus. Ez előreláthatólag a belföldi turizmusban fog először bekövetkezni, persze bízunk benne, hogy az év vége felé már nekünk is kedvezni fog a szerencse. Mivel a mi cégünk csak egzotikus helyszínekre – egzotikus nyaralásokra, hajóutakra, körutazásokra – szervez kirándulásokat, a belföldi utak szervezése nem érint bennünket. Ettől függetlenül amennyiben a vevő nem szeretné későbbi időpontra áttenni az utazást, visszaadjuk a pénzt. A koronavírus berobbanása óta sajnos nem érkeztek foglalások. Aki foglalt, az vagy lemondta az utazást, vagy másik időpontot választott. Véleményem szerint lassan, de biztosan újra lábra áll a turizmus, de ehhez sok időre és türelemre lesz szükség. Én úgy érzem, hogy az utazni vágyók nagy reményeket fűznek a turizmus újraindulásához. A beérkező levelekből azt tapasztaljuk, hogy az emberek már nagyon várják, hogy újra utazhassanak. Tudjuk, hogy a vírus okozta korlátozások miatt sok vállalkozás új tervek megvalósítását tűzte ki célul, mi azonban nem tágítunk. Maradunk az igényes, egzotikus utak szervezésénélˮ – zárta Bolech Barbara.

(mb, nr)