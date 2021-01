A 85 év felettiek már jelentkezhetnek oltásra a rimaszombati kórházban

A vakcinációra a korona.gov.sk portálon jelentkezhetnek azok, akik az országos oltási stratégia alapján jogosultak most erre – tájékoztatta az Új Szót Jana Fedáková, a Svet zdravia szóvivője. Az oltásokat a kórházban adják majd be, ebből a célból két rendelőintézetet készítettek elő. Az I-es számú oltóközpontot a gyermekambulancián alakították ki (A blokk), ott akadálymentesített bejárat várja az érdeklődőket. A II-es számú oltóközpont a kórház belgyógyászati pavilonjában található (C blokk), itt lépcsők vannak a bejáratnál. A kezdeti fázisban kb. 700 embert tudnak majd hetente beoltani. Az oltóközpontok munkanapokon 9:00-tól 15.30-ig lesznek nyitva, az ebédszünet 12:00-tól 12.45-ig tart.

Az oltásokra jelenleg az egészségügyi és kórházi dolgozók, mentősök, a szociális intézmények alkalmazottjai, terepen dolgozó szociális munkások, a tesztelőközpontokban dolgozók, és a 85 év feletti személyek regisztrálhatnak. Az oltás előtt az érdeklődőnek valamilyen módon igazolnia kell, hogy az adott csoporthoz tartozik (pl. igazolás a munkáltatótól, szolgálati igazolvány). A jelentkezés konkrét időpontra történik, mivel a kórház pontosan annyi vakcinát rendel, ahányan érdeklődnek. Az oltás beadása után 15 percig még ott kell maradni a váróteremben, megfigyelés céljából (a rizikós csoportba tartozókat 30 percig figyelik meg).

Jana Fedáková azt is tudatta, hogy már beoltották a kórház 300 alkalmazottját, a környékbeli egészségügyi dolgozókkal együtt pedig összesen 689 ember kapta meg a vakcinát.