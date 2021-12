A 2021-es év legemlékezetesebb képei a keleti régióból

Kelet-Szlovákia | Bár a 2021-es év eseményeit is túlnyomórészt a világjárványt illető óvintézkedések határozták meg, fotótémából szerencsére idén sem volt hiány. Ott voltunk és megörökítettük Ferenc pápa kassai látogatását, a nagy márciusi havazást, a somodi Máriás nővérek nem mindennapi életét, különféle miniszterek és államfők egy-egy napját a keleti végeken, a kassai Thália kijárási tilalom utáni legelső bemutatóját, a Sputnik védőoltás behozatalát a kassai repülőtérre, de olyan családok hétköznapjait is megörökítettük, akik a világjárvány során új kereseti lehetőségek után kutattak vagy éppen olyanokét is, akik évek óta a keleti országrész egyik legfinomabb kékfrankosát szüretelik és készítik belőle a legízletesebb borokat.