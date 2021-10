2023-től állandóan nyitva tarthat a komáromi erőd

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásából 2023 tavaszáig több beruházás is megvalósul az egyik legimpozánsabb komáromi műemléképületben, valamint a határ túloldalán levő Igmándi erődben is.

Komárom | Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásából 2023 tavaszáig több beruházás is megvalósul az egyik legimpozánsabb komáromi műemléképületben, valamint a határ túloldalán levő Igmándi erődben is.

A „KOMFORT – Az Észak- és Dél-Komáromi erődrendszer közös fejlesztése” című projektről szóló sajtótájékoztatón Keszegh Béla (független) komáromi polgármester kifejtette, a város kettős koncepció alapján gondolkodik. Egyrészt az erőd infrastruktúráját szeretnék kiépíteni, másrészt pedig olyan tartalommal akarják megtölteni a sokat látott épületkomplexum tereit, amely képes oda vonzani az látogatókat.

Az Interreg-projekt összköltségvetése kis híján 1 millió 496 ezer euró. Észak-Komárom vezető partnerként mintegy 996 ezer, a magyarországi partner pedig 500 ezer eurót fordíthat a fejlesztések finanszírozására.

Trafó, fogadóiroda, külcsín

Az infrastruktúrát illetően a közműhálózatot olyan állapotba szeretnék hozni, amely által céges telephelyek jönnének létre az erődben, illetve nagyobb rendezvények is könnyebben megvalósulhatnának a várfalak között. Az említett projekt keretében kulcsfontosságú mérföldkő lesz egy trafóállomás létrehozása, amely költségeinek jelentős részét végül az áramszolgáltató vállalat állja, így a város csak a telephely környezetét köteles elrendezni. Ennek köszönhetően csaknem 300 ezer eurónyi összeget tudnak más célra felhasználni.

A terveket Ozimy Andrej (balra) és Keszegh Béla ismertették - Vataščin Péter felvétele

Mint ismeretes, egy fogadóiroda és kiállítóterem jön majd létre közvetlenül a Lipót-kapu mögött, a laktanya ezen részének a főbejárattal szemközti homlokzatát, s az előtte húzódó útfelületet pedig 150 méter hosszan felújítják. Ozimy Andrej, a komáromi műemlékeket kezelő Pro Castello Comaromiensi igazgatója elmondta, az építkezési munkálatok 2022 tavaszán kezdődnek el, s nagyjából egy éven át tartanak majd. Ezek végeztével, 2023-tól válhat állandóan nyitottá a vár, amely most csak előzetes bejelentkezés alapján, idegenvezető kalauzolása mellett látogatható. A projekthez kapcsolódott egy régészeti feltárás is, amelynek eredményei kiértékelés alatt állnak. Az Öregvár kéményeit és szellőzőnyílásait is felújítják, a sáncokról pedig eltávolítják az invazív növényzetet.

Keszegh Béla hozzátette, a projekttől függetlenül azt tervezik, hogy annak végeztével a városi rendőrség telephelye is bekerülhet a várudvarba. Ez a helyszín biztosítása szemszögéből is fontos lépés lenne, ugyanis így könnyebb lenne ellenőrizni a területet, illetve meg lehetne akadályozni a még most is gyakran előforduló lopásokat.

Somogyiné Szili Nóra, a Monostori erőd kulturális és turisztikai igazgatója ismertette az Igmándi erődre vonatkozó terveket. A már meglevő tereket felújítják, illetve létrehoznak egy melegítő konyhát. Többek között elvégzik majd az erőd homlokzatának tisztítását és utókezelését. A munkálatok idejére bezárják a várat, így az leghamarabb csak 2023-ban lesz látogatható.

Mindkét erődről promo videót és 360 fokos térképezést is készítenek, amely által virtuálisan is meg lehet majd tekinteni a történeti építményeket.

Párhuzamos fejlesztések

Ami a további „élményalapú”, más forrásokból finanszírozott fejlesztéseket illeti, az Újvár kaszárnyájában a város egy szabadulószoba létrehozását is tervezi, amely a boszorkányüldözések témáját dolgozza majd fel. Előkészületben van egy sörfőzde létrehozása ugyanitt, amelyet be kívánnak kapcsolni a turisztikai kínálat bővítésébe is.

Ezen túlmenően helyreállítják a Lipót-kapu előtti útszakaszt az eredeti macskakövekből, másfelől pedig a Selye Egyetem épületei és az Anglia park közti járdát és részben az utat is rendbe teszik.

Az Újvár laktanyájának déli szárnyán még tart a tetőzet felújítása, amelyet a szlovák kulturális minisztérium támogatásából finanszíroznak. A munkálatoknak ugyan a nyár végéig kellett volna befejeződniük, ám a szükséges fagerendákkal beszerzési gondok adódtak. Ugyanakkor a minisztériumi előírás szerint az év végéig kell befejezni a fejlesztést, ezt a határidőt pedig különösebb gond nélkül tartani tudják majd.