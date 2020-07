Párkány továbbra is azzal számol, hogy megtartja az idei Simon-Júda vásárt

A világhálón is terjedő híresztelésekkel ellentétben Párkány városa idén is megtartaná a Simon-Júda vásárt – tájékoztatta lapunkat a városháza osztályvezetője.

Az interneten is terjedő híresztelésekkel ellentétben mi továbbra is azzal számolunk, hogy megtartjuk idén is a hagyományos Simon-Júda vásárt és továbbra is készülünk rá – tájékoztatta ma az Új Szót Sipos István a Párkányi Városi Hivatal szakelőadója, a vásár biztosa. A város tehát egyelőre meg szeretné rendezni a vásárt, ám megvárják, hogy a pozsonyi központi válságstáb miként dönt július végén a COVID-járvánnyal összefüggésben, és csak ez után dönt a város, hogy elmarad-e a rendezvény.

Eugen Szabó, Párkány polgármestere szintén megerősítette az Új Szónak, hogy a Simon-Júdáról csak július legvégén vagy utána tájékoztatnak, de egyelőre a város készül a Simon-Júda vásárra.