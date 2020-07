VIDEÓ: Lovaggá ütötte II. Erzsébet királynő az egészségügynek tízmilliókat gyűjtő százéves katonát

A Captain Tom néven világszerte ismertté vált veterán - aki a második világháború idején az ázsiai hadszíntéren szolgált és századosi rendfokozatban szerelt le - azt vállalta, hogy századik születésnapja előtt százszor körbesétálja házának kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést. Kezdeti célkitűzése az volt, hogy ezer fontot gyűjtsön össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára. A százados április 30-án ünnepelte századik születésnapját, de a századik kört már két héttel korábban megtette kertjében egykori alakulata, a yorkshire-i ezred katonáinak díszsorfala között.

Az adományok azonban ezután is folyamatosan ömlöttek az NHS-segélyalap elkülönített számlájára, amelyen végül 32,8 millió font - 12,8 milliárd forint -, vagyis az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak csaknem a 33 ezerszerese gyűlt össze.

WATCH: Captain Tom Moore becomes Sir Thomas Moore as he’s knighted by the Queen with her father, George VI’s sword, in the Windsor quadrangle. 🗡 pic.twitter.com/sZtujAZBOO