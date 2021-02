Valószínűleg korábban kezdődött a járvány Vuhanban, mint azt Kína állítja

A Svájcba hazatérő, WHO nyomozócsapatának vezetője, Peter Embarek szerint nem tudtunk arról, hogy a vírus már széles körben terjedt decemberben Vuhanban.

Hosszú egyeztetések előzték meg a kutatócsoport megérkezését az eredeti gócpontnak tekintett Vuhanba. Az ország előírásait betartva két hét szigorú karantén után kezdhettek el vizsgálódni a helyszínen.

Embarek elmondta, hogy beszélhettek azzal 40-es éveiben járó férfival is, akit az első koronavírusos fertőzötteknek tartanak. Mivel a férfi nem utazott sehova Vuhanból, ez szintén azt bizonyítja, hogy a Vuhanban terjedő vírus által fertőződött meg. A WHO mintavételei is ezt támasztják alá: mire bejelentették az első esetet 2019 decemberében, akkor már rég sok fertőzött volt Vuhanban.

(bl, 24.hu)