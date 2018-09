Téma a VASÁRNAPBAN: Ki fizeti az ingyenebédet?

Ingyenebéd márpedig nincs – hallhattuk többször is a nálunk bölcsebbektől, amikor azt hittük, bármit kaphatunk idegenektől csak úgy, szívességből. Most meg kiderül, hogy van, vagyis januártól lesz. Robert Fico és a Smer fog megajándékozni vele minden iskolást és nagycsoportos óvodást – már ha lesz, aki megfőzze.

Az ingyenebéd az óvoda utolsó évében és az alapiskolában, később pedig, ha bejön az ötlet – és a Smer még mindig kormányon lesz – a középiskolásoknak is jár majd. Az elgondolás jól hangzik, és sok érv szól mellette, elsősorban az, hogy a gyerekek kivétel nélkül legalább naponta egyszer meleg ételhez jutnak, étkezési kultúrát tanulnak, közösségben vannak, s a családok kiadásai is csökkennek. Ezért találták ki az annyit emlegetett finn modellt, ahol minden gyermek ingyen kapja az ebédet – és mellé törődést, speciális oktatást, használható tudást is –, csak az a kérdés, nálunk bevezethető-e. Egyesek szerint igen, csak akarni kell, s a végén mindenki jóllakott és elégedett lesz.

A már megvásárolható Vasárnapban Vrabec Mária utánajárt annak is, miért nem egyszerű a dolog; miért van kevés szakács; hogyan kellene kinéznie a menzának; mit tesz az állam; hogyan látják a helyzetet az iskolák igazgatói; mi a helyzet azokkal, akiknek ételintoleranciájuk van; mi a helyzet a hátrányos helyzetű iskolákkal…