Telekomos? Magasabb lesz a számla, jön az áremelés

Ha röviden szeretnénk összefoglalni a változásokat, akkor elmondhatjuk, hogy a tarifacsomagok 1-2 euróval kerülnek majd többe, két újabb csomagban lesz korlátlan adatkeret és hogy a Magenta 1 ügyfelek dupla mennyiségű adatot kapnak. Nemcsak a mobiltelefonos, de a mobiladatos és a televíziós csomagok is drágulnak.

A Telekom lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint a változás május elsején lép életbe, és minden ügyfelet érint. Megváltozik ugyanis a tarifacsomagok teljes portóliója, csak a legdrágább csomag marad változatlan áron.

Ha a mobiltelefonos csomagoknál történő változást nézzük, akkor elmondható, hogy a legnagyobb, 70 eurós csomagot kivéve mindegyik változik, általánosságban 1 vagy két euróval lesz drágább. Nemcsak az ár, de a név is módosul néhány csomag esetében: az Ideál 32 és az Ideál 37 ezentúl csatlakozik a korlátlan csomagokhoz, Nekonečno 33 és Nekonečno 39 néven folytatják. Ahogy a név is elárulja, az olcsóbb csomag egy, míg a drágább 2 euróval lesz drágább. Fontos változás, hogy a csomagok nagyobb adatkeretet kapnak (16 és 25 GB az eddigi 14 és 20 helyett), és ha ezt elfogyasztják, akkor a csökkenttett sebesség 1Mbit/s lesz, ami elegendő a klasszikus böngészésre.

A másik két korlátlan csomagnál is nőtt az ár (egységesen 2 euróval), és az elérhető adatkeret is – egységesen 5 GB-tal. Az Ideál csomagok egységesen egy euróval drágulnak, ezzel módosul a nevük is – mindegyiknél nagyobb lesz az adatkeret. Mind a korlátlan, mind pedig az Ideál csomagok előfizetői, ha tagjai a Magenta 1 csoportnak, akkor megduplázott adatkeretet és bizonyos csomagok esetében előfizetett percet kapnak a szolgáltatótól.

Nemcsak a mobiltelefonos, de az adatszolgáltatásos csomagok is drágulnak, egységesen egy euróval – ez esetben is igaz, hogy nemcsak az ár, de az elérhető adatkeret is nő. A drágulásból nem marad ki a tévészolgáltatás sem, az előfizetők 1–2,51 euróval magasabb számlára számíthatnak májustól. Az előfizetők egyelőre semmilyen extrát nem kapnak a magasabb árért cserébe, de a szolgáltató ígéri, hamarosan újabb csatornákkal bővül a kínálat.

Ha valaki elégedetlen a módosított feltételekkel, akkor kötbér megfizetése nélkül távozhat a szolgáltatótól, még akkor is, ha érvényes hűségszerződés köti hozzá. Ha valaki így dönt, akkor ezt április végéig kell jelezze a Telekomnak, a távozók a telefonszámukat magukkal vihetik, vagyis a Telekom nem kobozza el a telefonszámot.