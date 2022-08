Szlovák mobilpiac: több bevétel, kevesebb ügyfél

Még mielőtt a gazdasági eredményeket részleteznénk, fontos elmondani, hogy mind az Orange, mind pedig a Telekom tavasszal emelt a tarifacsomagok árán, így a bevételeknél ez a lépés már szerepel az adatokban. Az Orange további áremelést hajtott végre augusztusban, ami a következő negyedéves adatokban már részben, az utolsó kvartálban pedig teljes egészében megmutatkozik.

Az Orange 270 milliós eurós bevétellel zárta a fél évet, ami 7 millió eurós növekedésnek felel meg. Az adatokból kiderül, hogy a mobil-előfizetők száma az előző évhez képest 16 ezerrel, 2,485 millióra csökkent. Az előre fizetett kártyás ügyfelek száma 5 ezerrel lett kevesebb, most 324 ezren használják ezt a szolgáltatást. Jelentősen csökkent az havidíjas előfizetős szolgáltatást használók tábora, 20 ezerrel, így a második negyedév végén 1,875 milliós tábora van az előfizetős szolgáltatásnak.

Szokatlanul gyorsan nőttek a televíziós szolgáltatások, 148 ezerről 187 ezer előfizetőre. Ez magába foglalja az optikai, a műholdas, a DSL-hálózaton és az interneten keresztül biztosított TV-szolgáltatást is. A vezetékes internetszolgáltatásnak 316 ezer ügyfele van, ami 44 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A vezetékes és mobilszolgáltatások kombinációját 169 ezer ügyfél használja.

„2022 első fél évében az Orange ügyfelei 44 százalékkal több adatot továbbítottak a mobiladat-hálózaton, mint 2021 első fél évében, az összesen 43,08 millió GB több mint 90 százalékát a 4G-hálózaton, közel 198 ezer GB-ot pedig a nagy sebességű 5G-hálózaton” – írja a szolgáltató.

A Telekom is nyilvánosságra hozta a másik negyedéves, valamint az első féléves összesített eredményeket. Ez utóbbi leglényegesebb eleme, hogy a szolgáltató az első fél évben 390,5 millió eurós bevételre tett szert, ami 6,7 millió eurós növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ennél is jelentősebben, 12,4 millió euróval nőtt az adózás előtti nyereség (EBITDA), ami így 174,3 millió euró.

Ügyfélszámok tekintetében már rosszabbak az eredmények, 2,46 milliós ügyfélszámról számolt be a szolgáltató, a szigorúbb számítás alapján – amikor csak azok számítanak aktív ügyfélnek, akik az előző három hónapban olyan aktivitást végeztek, amiért fizettek is a szolgáltatónak – ez a szám 2,141 millió. Jelentős csökkent a havidíjas előfizetést használók tábora, 44 ezerrel, amely az első fél év végén 1,376 millióra csökkent. Nőtt a tévészolgáltatásra előfizetők száma, 11 ezerrel 670 ezerre. A Telekom vezetékes internetét 777 ezren használják, ez 20 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában.

Büntetés nélkül távozhat az O2-től

Az O2 fokozatosan, szeptember 6-tól emeli a tarifacsomagok árát, és mivel ez jelentősen módosítja az ügyfelek és a szolgáltató közötti szerződést, ezért – a törvényi előírásoknak megfelelően – az O2 lehetőséget biztosít arra, hogy felbontsák az ügyfelek a szerződést. Erre a megoldásra akkor is lehetőség van, ha van egy érvényes hűségszerződés. Azok az ügyfelek tehát, akiknek nem tetszik az emelés, most büntetés nélkül távozhatnak, az O2 nem érvényesíti a szerződésben szereplő kötbért. A távozási szándékot e-mailben, telefonon és online (WhatsApp) is be lehet jelenteni. A távozó ügyfél magával viheti a telefonszámát. Ám ha támogatott készüléket is vásárolt a tarifacsomag mellé, akkor annak az időarányos részét ki kell fizetni.