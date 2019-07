Rászálltak az állatvédők a macskáját dobáló és vodkával itató streamerre

A népszerű női streamer, Alinity kapcsán eddig sem mondhattuk, hogy kerüli a balhékat, most pedig ismét kivívta sokak haragját - olyannyira, hogy még a legismertebb állatvédő szervezet, a PETA is rászállt.

Történt ugyanis, hogy Alinity nemrég élő adásban, Apex Legendsezés közben fogta, és nemes egyszerűséggel maga mögé hajította macskáját, amikor az útban volt, ahogy az az alábbi klipben is látható.

ATTENTION: @TwitchSupport,



Take a stand for cats & please remove Alinity from @Twitch immediately. She is using the platform to post animal abuse, which sends a dangerous message to anyone watching her videos. Cats are not props to abuse for more views 🐱pic.twitter.com/EsIsB5o6Tf