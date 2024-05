Nem tudod, mit kezdj az üres italos dobozokkal? Nem vagy egyedül!

Az kartondobozok nem közönséges hulladékok. Az újrahasznosításnak köszönhetően új, hasznos termékekké, például virágcserepekké, vagy akár építőlemezekké is alakíthatóak.

Italos dobozok gyakorlatilag minden háztartásban megtalálhatóak, elég csak tejet vagy gyümölcslevet vásárolni.

Az italos doboz több különböző anyagból áll: 70%-ban kartonpapírból, 25%-ban műanyagból és 5%-ban alumíniumból. Mindezek újrahasznosíthatók, így nyersanyagot képeznek a további felhasználáshoz – ehhez azonban megfelelő szétválasztásra van szükség. Hogyan kell ezt megtenni? Előkészítésként préseld ki belőle a levegőt, hogy a térfogatát a lehető legnagyobb mértékben csökkentsd, helyet megtakarítva a tartályokban. Szlovákiában az italos dobozok szelektálása nem egységes, ezért ellenőrizni kell az adott településen működő szortírozási rendszert. Ezt az információt leggyakrabban az önkormányzat honlapján vagy közvetlenül a tárolóedényen lévő címkén találhatod meg. Az italos dobozok leggyakoribb szelektálási módszerei a következők: a műanyagokkal együtt a sárga konténerben, fémekkel együtt a piros konténerben, külön-külön a narancssárga konténerben.

Az italos dobozok helyes szelektálásával befolyásolhatjuk a hulladéklerakókba kerülő szemét mennyiségének csökkentését. Újrahasznosításuk azonban nem áll meg az olyan papírtermékeknél, mint a kartondobozok vagy a papírzsebkendők – az ezekből származó anyagokat sokkal szélesebb körben is fel lehet használni. A műanyag rétegekből például szállítódobozokat, játékokat vagy madáretetőket is lehet készíteni, de bútorok és lakberendezési kiegészítők, például virágcserepek és zsámolyok is készülnek belőle. Az italos kartondobozok anyaga az építőiparban is felhasználható szigetelő- és burkolólapok formájában. A tejes vagy gyümölcsleves kartondobozok otthoni kézműveskedésre is kiválóan alkalmasak. Egy kis ügyességgel készíthetsz belőlük pénztárcát vagy tolltartót is. A Tetra Pak weboldalán bővebben olvashatsz arról, hogy mik készülhetnek az italos dobozokból.

Szlovákia messze elmarad más európai országoktól az italos dobozok szelektálása terén. Ezért döntött úgy a Tetra Pak, hogy összefog a Tescóval, és létrehoz egy oktatási kampányt, amelynek középpontjában az italos kartondobozok megfelelő szelektálása áll. A kampány április vége óta tart, és a célja, hogy ismert szlovákiai influenszerek segítségével oktassa az embereket. Ezzel a kombinációval a két vállalat azt szeretné megmutatni az embereknek, hogyan lehet egyszerűen és helyesen szelektálni az italos kartondobozokat, hogy azok újrahasznosíthatók legyenek.