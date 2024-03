„Mert spanyolok vagyunk!”

Spanyolország keleti partvidékének középső régiójával, Valencia autonóm közösséggel már behatóan megismerkedtünk a korábbi években, de azóta, hogy tudomást szereztem a mintegy százhetvenezres lakosú „kisváros”, Castellón de la Plana híres-neves La Magdalena elnevezésű, kilencnapos ünnepségéről, addig nem volt nyugtom, amíg el nem jutottam Castellónba. Az ünnepségsorozaton arra emlékeznek, hogy a mór megszállás alatt sínylődő derék castellóniak előbb feladták magukat I. Jakab aragóniai királynak, majd néhány évtizedes huzavona után, miután sikerült végleg elkergetni a mórokat és az Andalúziában született iszlám hitűeket, a „hódító” ragadványnevű kiváltságlevelet adott az egyik helyi nemesnek, amely felhatalmazta a települést, hogy a Magdalena-hegyen álló mór várból egy új, meg nem határozott helyre költözzenek a síkságra (plana). Mindennek hétszázhetvenhárom éve, az áttelepülés pedig hétszázhuszonkét évvel ezelőtt, nagyböjt harmadik vasárnapjára fejeződött be. Talán magától értetődik, hogy mindaz, hogy az aragóniai uralkodóetalon második házastársa, a magyar Árpád-házi Jolánta emlékéhez is kötődik a programsorozat, ha nem is nyomós, de latba vetett érv a nemcsak a spanyol kultúra, hanem a monarchia intézménye iránt érdeklődő számára.

Persze, a Valencia és Tarragona között fekvő település népszerű úti cél, nem függetlenül attól, hogy a Wizz Air légitársaság két évvel ezelőtt járatot indított „Valencia eldugott ékszerdobozába”, amely kezdetben hetente kétszer – szerdánként és vasárnaponként – közlekedett a magyar főváros és a kelet-spanyolországi város között. Most, március első napjaiban (egészen júniusig) azonban nincsen közvetlen légi alagút Budapest és Castellón között, így Alicantében landol a kétfős deszantunk. A Costa Blanca legnagyobb városa még ébredezik, s még mi sem térhettünk magunkhoz, mert elmulasztunk leszállni abban a buszmegállóban, ahonnan egy tízperces sétával elérhető lenne a vasútállomás. Tehát a Benacantil-hegy tövében meghúzódó Playa del Postiguet elnevezésű tengerparton kezdjük a napot. A partszakasz rendezett és tiszta, és nemcsak a nyári tumultushoz képest, önmagában is kihalt: a tanyát vert ezüstsirályok nyugalmát csak egy feltűrt nadrágszárú sétáló és néhány andalgó szerelmes zavarja meg. Még tíz óra sincsen, de már szikrázik a nap, lágyan himbálóznak a pálmafák és mivel, akárcsak Louis Armstrong szomorú Bond-betétdalában, a világ összes ideje a rendelkezésünkre áll, megpróbáljuk kényelmesen és hasznosan eltölteni a következő három és fél órát.

Barcelona Sants, olvasható a vasúti épület kijelzőjén a forgalmas végállomás neve. Amikor a fémszerkezet már bent áll a hatos számú vágányon, hiába közelítettük meg a szerelvényünket, valami tömeghipnózis megálljt parancsol, és egészen addig tapodtat sem mozdulunk, amíg erre jelt nem ad az egyik kalauz, aki kocsiról kocsira ellenőrzi a járművet. A Renfe Spanyolország nemzeti vasúttársasága, szolgáltatásait nem először vesszük igénybe: az elfogadható árért kényelmes utazás jár. Valamivel délután fél négy után, amikor már csak egy kezdő biciklista átlagsebességének duplájával gördülünk be Valencia szívébe, a kinti hőmérők még huszonkét Celsius-fokot mutatnak. Éppen az időjárást jegyezném fel, de árnyék vetül a papírkötegre; kénytelen vagyok összerámolni, elfoglaltam egy felszálló ülőhelyét. Mire észbe kapok, szolid várakozás után, folytatjuk utunkat. Puçol előtt narancs- és mandarinültetvények látványa, hamarosan pedig úti célunk valenciai elnevezése, a rövid Castelló köszön vissza az egyik tábláról.

Harc a túlélésért

A „mai” Castellón de la Plana a Spanyolország mediterrán partján fekvő, meleg éghajlatú, azonos nevű tartomány fővárosa. Erről azonban nem árulkodik semmi, még azt sem gondolná az ember, hogy egyáltalán lakja bárki, mert álmos mezővárosként jelenik meg előttünk a pihenőidő végén. A ciklámensorokkal, buja növényzettel teleültetett Ribalta parkban viszont petárdák durrognak (sajnos éjjel-nappal), odébb sorokban tömörülnek a helyiek, akik a délutáni bikaviadalra szeretnének jegyet váltani.

A viadalaréna semmivel nem különb, mint bármelyik spanyol kisváros ringje. Régi épület, funkcionális és most félig üres. Castellóni, huescai, valenciai és badajozi novillerók – torreádoriskolák tanulói – küzdenek meg két-hároméves, vagyis túlkorosnak számító hímekkel a bikatéren, szállnak az „olé” kiáltások a halványkék fellegek alatt, játszik a pasodoble-zenekar a magasban, nyugati irányból napsugarak perzselik az arcunkat. Huszonöt perce megy a küzdelem lent, most éppen négyen igyekeznek sarokba szorítani az árnyékba húzódott bikát. Azért ez elég gusztustalan, hallom édesanyám hangját, kicsinálnak egy szerencsétlen állatot.

Mire két megtermett ló elszállítja az elesett vad harci patás tetemét, a munkások pedig összegereblyézik a megbolygatott homokot, újabb bika érkezik: dühösebb és nagyobb az előzőnél. Nehezen tud megküzdeni a banderillák húsba vájt szigonyával; csak percek kérdése, hogy az egyik bikaviador újabb tüskés végű fapálcákat szúrjon belé. A fáradt állat mégsem adja fel, átfut az egyik pályán a novilleró után, majd el is ragadja tőle a vörös szövetdarabot, amelyet az orra előtt lengetett. Ez küzdelem, valóban életre-halálra, talán az áldozat is tudja.

A harmadik bika, amely nem sokkal a színre lépése előtt még értetlenül pislogott jobbra és balra, negyedóra után fáradtan rogyik az őt kergetők lába elé. Ketten húzzák fel a farkánál fogva, egyikőjük el is esik, de még időben felpattan, így a bika nem tud reagálni. És akkor feltűnik a madre, visszaül a mögöttem lévő kőpadsorra, majd őszinte hangon így szól: – Szeretném, ha most a bika diadalmaskodna! Ekkor az éppen soron következő novilleró, történetesen a huescai kisember végleg elintézi a dühödt, nagy fekete bikát. Kicsit úgy érzem magamat, mint a pálya szélén ülő-álló Mándy Iván, aki a focimeccseken gyakran nem is a mérkőzést, hanem a szurkolókat fürkészte.

A hat felvonultatott-kicsinált bika közül csak öt kivéreztetését nézem végig, tovább nem bírom, meg is untam – a tömeg viszont képtelen másfele nézni, átszellemülten rágja-köpi a szotyit, tapsolnak, felállnak, virágesőbe borítják a legjobb bikagyilkost.

Egyébként a spanyol bikaviadal-szezon hagyományosan februárban kezdődik a közép-spanyolországi Valdemorillóban, a Madridtól 40 kilométerre fekvő kisvárosban, és ez idáig nem jöttem rá, hol láttam először bikaviadalt, Barcelonában vagy Palma de Mallorcán; régen volt, tizenöt éve. A Kanári-szigeteken már a születésem előtt betiltották, a katalán fővárosban pedig előbb betiltották, majd hatályon kívül helyezték a törvényt; bár már jóval kevesebbet érdekel a nemzeti szimbólumok egyikének tartott igazságtalan viaskodás (csak Európában évente több mint ötvenezer bikát ölnek meg viadalokon), itt tisztességes fél ház gyűlt össze, mindenféle korosztályból, pedig hétköznap van. És még valami: nem tehetek róla, de nemcsak a híres musical, a Matador ismert A Boy from Nowhere című dalát, hanem az Iliászt juttatják eszembe a látottak, különösen akkor, amikor félóránként délceg paripák vontatják el a holttetemeket.

Hemingway is megállapította: a bikaviadal spanyol intézmény, aztán pont. Bár egyértelműen a világ legjobb sonkája, de gazdag húsok, lágy zsírok, szeletelőgépek és -mesterek sem tudnak meghatni, egy szelet ibéricót (de még csak serranót) sem kóstolok meg a cornwalli ónbányászok védőszentje, Szent Pirán napján a castellóni óvárosban. Magasztosabb élménnyel zárul az este: a La Magdalenát nyitó hagyományos felvonulás, a Pregó mintájára különleges, történelmi kosztümökbe öltözött menet úszik végig a városon. Dobpergésre, énekszóra kapjuk fel a fejünket az egyik régi kormányzati épület előtt, ahol tucatnyi kislány és kissrác sorakozott fel régi, az inkvizíció korába visszanyúló díszöltözetben. Mondókákat énekelnek, egyik-másik családtagjukat, tanárukat, barátjukat kihívnak magukhoz, azok pedig kinyújtott kézzel, belecsapva mindannyiuk tenyerébe, végigszaladnak vagy elkocognak a sorfal előtt. Megjelenik egy teljes középkori város: olyan érzése van az embernek, mintha valahány castellóni, egytől egyik tradicionális öltözetben, a macskaköveket róná a kései órán.

A parádé legnagyobb attrakciója a maga után végeérhetetlen uszályt húzó Jolánta aragóniai királyné, a városnak 1251-ben letelepedést biztosító Hódító Jakab második házastársa, akit egy középiskolás személyesít meg. Fiatal és méltóságteljes, biztosan megtiszteltetés, hogy az ünnepség egyik arca lehet a fesztivál királynője és gyermekkirálynője mellett, akikkel még várat magára a találkozás. (Mindhárom lány fotója kint szerepel valamennyi bolt kirakatában.) Az emberek megtapsolják, ámulattal fütyülnek, kiáltanak neki. „Violante de Hungría”, vagyis Magyarországi Jolánta, ez annak a térnek a neve, ahol szem elől veszítjük őket, s inkább egy tempranillo szőlőfajtából készített borral zárjuk a napot.