Melania utolsó karácsonya a Fehér Házban

A first ladyt minden évben sokat bírálták a karácsonyi dekoráció miatt, egyszer túl impozáns volt, a következő évben nem tetszettek a horroros vörös karácsonyfák, de hát mindenkinek más az ízlése. Melania hétfőn mutatta be a Fehér Ház idei karácsonyi díszítését, amellyel a járvány elleni küzdelemben a frontvonalban dolgozók előtt is tisztelegnek. A dekoráció témája idén – a népszerű hazafias dal címét kölcsönözve – America the Beautiful, azaz Amerika, a gyönyörű, és a first lady elmondása szerint az Egyesült Államok fenségességét mutatja be.

A Kék szobában álló hivatalos karácsonyfa 5,5 méteres magasságával éppen csak befért a szalonba. A fenyő díszeit az ország diákjai készítették, akiket az amerikai nemzeti parkokat felügyelő kormányhivatal kért fel arra, hogy a díszeken mutassák be az államaik szépségéhez hozzájáruló dolgokat, személyeket és helyeket.

Minden szobában más-más téma jelenik meg, a koronavírus-járvány leküzdésében a frontvonalban dolgozók munkáját a Vörös szobában álló karácsonyfa és egyéb dekorációs elemek idézik fel. A fára mentőkocsikat aggattak, az egyik kandallón egy szupermarket másolatát építették fel, és a csomagküldő szolgálatokról is megemlékeznek.

Van egy újítás is: a Fehér Házat mintázó mézeskalács ház része lett a Rózsakert is, amelyet Melania Trump nemrég újíttatott fel. A fehér mézeskalács ház több mint 180 kilogrammot nyom.

Mint minden évben, az ország számos pontjáról érkeztek önkéntesek, ők segítették feldíszíteni a Fehér Házat a 62 karácsonyfával. Helyet találtak a 106 koszorúnak, a több mint 366 méternyi girlandnak, a 3200 fényfüzérnek és 17 ezer masninak. Bár sok segítője volt a first ladynek, a Fehér Ház közleménye szerint Melania minden egyes részletet maga dolgozott ki.

A sajtó az önkénteseknek tartott fogadás előtt tekinthette meg a dekorációt, amely egészen hagyományosnak tűnik, az amerikaiak által imádott romantikus karácsonyok hangulatát árasztja.

A Fehér Házban azonban nem csak a díszek ragyognak, Melania is kitett magáért: kiöltözött az ünnepi alkalomra, nagyon csinos volt a feszes fekete ceruzaszoknyában és a csillogó blúzban, az elegáns, fekete magas sarkú cipőben. Nemrégiben friss hajszínt is választott. (ug, MTI)