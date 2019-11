Megmártózás a művészetben

A teamLab Planets jelenleg az őszt mutatja be, s a víz a kiállítási közeg. A víz felszínén úszó pontyok őszi falevelekké válnak, amikor a látogatók megérintik.

A teamLab szeptemberben változott őszi tájjá, amely különleges élményben részesíti a látogatókat: színes falevelek és krizantémok tűnnek elő a semmiből a termekben, amikor mezítláb áthaladnak rajtuk. A látogatók így lesznek részesei a nagy interaktív installációnak, melynek koncepciója: „megmerítkezés a művészetben”.

Amit a teamLabről tudni kell A teamLab (alapítás éve: 2001) egy alkotói közösség, amelynek tagjai technológiai „guruk”, akiknek közös alkotása sajátságos világgá olvasztja össze a művészeteket, a tudományt, a technológiát, a dizájnt és a természetet. A teamLab célja az emberek és a természet közt, illetve az ember és a világ közt létrejövő új kapcsolatok feltérképezése a művészet eszközeivel.

A kiállítás az évszakoknak megfelelően változik, és mindig az aktuális évszakban virágzó növények kelnek életre a látogatók szeme előtt. A mostani, még egy hétig tartó időszakban a végtelennek tűnő víztükrön táncoló koi pontyok őszi falevelekké, krizantémokká és számos másfajta őszi virággá változnak, amikor a látogatók hozzájuk érnek.

A teamLab Planets négy hatalmas kiállítótermében hét műalkotás kapott helyet. Ezek a múzeumi alkotói közösség egyedi koncepcióján alapulnak, amely azt hivatott elérni, hogy a látogatók „teljes testükkel megmerítkezzenek” a művészetben.

A megnyitása óta eltelt egy évben a teamLab Planets múzeum 106 ország több mint 1,25 millió látogatóját fogadta, többet, mint a barcelonai Picasso Museum (mintegy 950 ezer látogató) vagy a szintén Spanyolországban, Figueres városában működő Dalí Színház és Múzeum (nagyjából 1,1 millió látogató). A látogatók lakhelyéről készült felmérés alapján kiderült, hogy a múzeum az amerikai turisták körében volt a legnépszerűbb. Sokan érkeztek Hongkongból, Kínából Kanadából és Nagy-Britanniából.

A tárlattal egy időben közvetlenül a híres toyosu-i halpiacról a múzeumi éttermekbe érkezett halakból készítenek nagyszerű ételeket a vendégek számára. Az éttermek legalább annyira izgalmasak, mint maga a tárlat. Van egy nyitott terű, alkalmi étterem, ahol természeti környezetben élvezhetik a fogásokat a vendégek. Az Everything is in your hand (Minden a kezedben) nevű büfé, pedig arra a koncepcióra épül, hogy minden fogás vagy ital elfér a vendég egy kezében.

