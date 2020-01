Ahol tehetségvizsgát is követelnek, oda már novembertől lehetett jelentkezni, esetenként már a tehetségvizsgát is lebonyolíthatták. ? A legtöbb főiskolára februártól májusig kell jelentkezni. Néhány kar ezt még utólag – júniusban, vagy akár szeptemberben – is lehetővé teszi, ezért érdemes megérdeklődni, a kiválasztott iskola tart-e kiegészítő felvételiket vagy második fordulót.