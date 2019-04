VIDEÓ: Az internet új sztárja az a kisfiú, aki kopaszra nyírta saját magát és testvéreit

Az internet új kedvence az a kisfiú, aki miután talált egy hajnyíró gépet, gyorsan ki is próbálta, de nemcsak saját magán, hanem két testvérén is. Az eredményről felvétel is készült, a videót két nap alatt 6,6 millióan látták:

Y’all, my nephew found the electric shaver and went wild 😂😂😂😭😭😭 pic.twitter.com/qdPbwYzs10 — Ian Hagadorn (@itsiannn) 13. apríla 2019

A felvételen a síró anyukát hallhatjuk, aki vigasztalni próbálja a kicsiket, mondván

a haj úgyis visszanő, nem történt semmi baj.

A videó végén azt is láthatjuk, hogy mi lett a megoldás.