Bármerre jár, ugyanazok a felhők vannak az utazóblogger feje felett

Tupi Savaria egy főállású utazóblogger, Instagram-oldalát közel 300 ezren követik. Egy Matt Navarra nevű twitterező felfigyelt egy érdekességre: mindegy, hogy Tupi Velencében, Thaiföldön, vagy Indonéziában jár, valamiért mindig pont ugyanolyan felhők vannak a feje fölött.

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. 😲🤔😆 pic.twitter.com/uYzXhTiRJp