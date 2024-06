Hároméves lett Harry és Meghan Markle kislánya

A királyi családra szakosodott újságíró, Jennie Bond szerint nagy valószínűséggel több híresség is köztük volt. A nagypapa, III. Károly brit uralkodó azonban idén is távol maradt - írja a Plus 1 deň.

Lilibet bátyja szintén nemrég ünnepelte születésnapját. Archie május 6-án lett 5 éves, és a sussexi család zártkörű bulit tartott ez alkalomból, mielőtt Harry és Meghan hivatalos nigériai útra indultak volna, amely első hivatalos külföldi útjuk.

Külföldi lapértesülések szerint édesanyja, Meghan Markle otthoni ünnepséget szervezett a kislánynak, a királyi család tagjai közül azonban senki sem vett részt ezen. Köztudott, hogy az utóbbi időszakban nincsenek jó viszonyban. Ennek részben azok a botrányok az okai, amelyek nyilvánosságra kerültek a házaspárról. Bár Harry és felesége többször is hangoztatták, hogy a magánéletüket változatlanul féltve őrzik, néhány fotó azért kikerült a családról. Ezeken látszik, hogy Lilibet és Archie milyen sokat nőtek az utóbbi időben.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor Kaliforniában született, miután Harry herceg és Meghan hercegné lemondtak rangjukróll, és 2020-ban kisfiukkal, Archie herceggel az Egyesült Államokba, Meghan szülővárosába költöztek.