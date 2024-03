A feltételezettnél hamarabb érkezhet el az Oroszország és a NATO közötti konfliktus

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) az ukrajnai háborúról szóló jelentésében megállapítja, hogy egy ilyen konfliktus – bár nem közvetlenül hamarabb kialakulhat, mint azt egyes nyugati elemzők feltételezték – írja a Sky News hírportál.

Az ISW elemzői szerint Vlagyimir Putyin orosz vezető az elmúlt években hozott intézkedései és az ötödik hivatali ciklusára vonatkozó terveiről szóló legutóbbi beszédei Oroszország hosszú távú pénzügyi jövőjének stabilizálására összpontosítottak. Az Oroszország gazdasági és pénzügyi stabilitásának biztosítására irányuló erőfeszítések valószínűleg „részei a NATO-val való esetleges jövőbeli nagyszabású konfliktusra való felkészülésnek, és nem csak egy elhúzódó ukrajnai háborúnak” – jegyzik meg.

A Think tank rámutatott Andrzej Duda lengyel elnök szerdai szavaira, aki szerint Oroszország hadigazdasággá alakul „azzal a szándékkal, hogy legkorábban 2026-ban vagy 2027-ben képes legyen lerohanni a NATO-t”. Megemlítette Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter február 9-i nyilatkozatát is, amely szerint „a hírszerzés szerint Oroszország három-öt éven belül megpróbálhat megtámadni egy NATO-országot”.

Az ISW szerint Oroszország a törvényi változásokkal és a hadsereg átszervezésével a NATO-val való esetleges konfrontációra készül. „Az orosz védelmi minisztériumon belüli személyi változások további jelei lehetnek annak, hogy Oroszország hosszú távú konfliktusra készül” – jegyezte meg az intézet.