Gigantikus méretű aszteroida száguld a Föld felé

Egy frissen felfedezett aszteroida közelíti meg a hétvégén bolygónkat, mely a 2024 MK nevet kapta. 2024. június 16-án pillantották meg először a csillagászok, majd június 19-én be is jelentették a felfedezését – számolt be az Időkép.

Átmérőjét 120-280 méteresre becsülik, és szombat délután közelebb lesz a Földhöz, mint a Hold. Közép-európai idő szerint június 29-én, vagyis szombaton 15 óra 47 perckor lesz a legkisebb a távolság bolygónk és az aszteroida között, mindössze 295 ezer kilométer, de a csillagászok hozzáteszik, hogy a meghatározott időponthoz képest akár plusz/mínusz 90 perc eltérés is lehet.

A méterét és a közelségét tekintve a csillagászok a potenciálisan veszélyes aszteroidák közé sorolták az objektumot, viszont fontos kiemelni, hogy biztonságos távolságban fog elhaladni bolygónk mellett, így semmilyen veszélyt nem jelent a Földre nézve.

Az elmúlt időszak egyik legfényesebb aszteroidája lesz, és az eseményt élőben közvetíti majd a Virtual Telescope. Az égitest fényessége az elhaladáskor elérheti a 8,5 magnitúdót, így akár egy egyszerűbb távcsővel is megfigyelhető lesz, ami jól jelzi közelségét.