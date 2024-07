Egy súlyos hibára figyelmeztet a rendőrség

A rendőrség nem ajánlja, hogy bárki is a közösségi hálón bejelentse, hogy épp kirándulni megy, ahogy azt sem, hogy valaki a nyaralás alatt aktuális fényképeket töltsön fel a közösségi oldalára. Ezzel ugyanis arra hívja fel a lehetséges elkövetők figyelmét, hogy nem tartózkodik otthon. A TASR-t Roman Hájek rendőrségi szóvivő tájékoztatta. Az is gyakori hiba, hogy valaki nyaralás előtt például nem biztosítja be kellően a házát betörés ellen.

„Olyan esetekkel találkozunk, amikor a lakosok elfelejtik bezárni az ablakot vagy „szellőzőre” nyitva hagyják, esetleg megfeledkeznek például a családi ház pince-, spájz-, vécé- vagy tetőablakáról. A tanács egyszerű: minden ablakot zárjanak be” – figyelmeztetett a rendőrség. Ha nyaralni megyünk, a rendőrség szerint többek között minőségi ablakokra, ajtókra, lakatra, rácsra van szükség, illetve biztonsági üvegre vagy elektronikus riasztóberendezésre.

Érdemes olyan benyomást kelteni, mintha valaki tartózkodna a lakhelyünkön. Ehhez vannak olyan berendezések, amelyek egy bizonyos időre felkapcsolják a lámpát, a rádiót vagy a televíziót. További lehetőség, hogy a házunkat rákapcsoljuk a rendőrség központi védelmi rendszerére. A rendőrség azt ajánlja, hogy ne hagyjuk a kulcsot megbeszélt helyeken, mert azt a betörő mindig megtalálja. „Ha új lakásba költözünk, azonnal cseréljük ki a zárakat. A csengőn és a postaládán csak a vezetéknevünket tüntessük fel többes számban, titulusok nélkül, hogy ne keltsük fel a betörők érdeklődését” – tette hozzá.

A védekezés módja továbbá, hogy nem dicsekszünk vagyontárgyainkkal és nem tartunk otthon nagyobb összeget. „Írják le a drága elektronikai eszközök és más vagyontárgyak gyártási számát, hogy a rendőrség lopás esetén könnyebben megtalálja ezek tulajdonosát” – zárták a rendőrök.