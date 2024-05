Charlotte Gottová sokkolta követőit

Karel Gott „kicsi lánya“ mostanra felnőtt hölgy lett, kár, hogy híres édesapja ezt már nem érhette meg, mert sok öröme lenne benne. De Charlotte, aki a négy testvére közül a legjobban hasonlít az apukájára, már kisgyermek korától kezdve boldoggá tette az énekest. Gott rajongói pedig már régen észrevehették, hogy Charlotte tehetséges kislánnyá cseperedik.

2013-ban lépett fel először a Broadwayn a Mata Hari című musicalben, ahol a híres kémnő lányát alakította. Már akkor, hétévesen határozott volt a karrierjét illetően, olyan akart lenni, mint az édesapja. „Ráhagyjuk a dolgot. Biztosan nem fogjuk megállítani, de ugyanakkor nem is fogjuk erőltetni" - mondta akkor Ivana Gottová, aki a Mata Hari minden próbájára elkísérte lányát, és azt ígérte, támogatni fogja Charlotte-ot álmai megvalósításában. Karel Gott halála után azonban több dolog is megváltozott, és most Charlotte ismét meglepetést okozott.

Az özvegy Ivana és két lánya a háttérbe húzódtak az énekes halála után, csai elvétve láthatóak nyilvános rendezvényeken, legutóbb például a Karel című dokumentumfilm bemutatóján, illetve a Gott tiszteletére rendezett koncerten. A lányok teljesen átlagos életet élnek, de a fotósok így is többször lencsevégre kapták őket, akár a vasárnapi ebédnél egy étteremben, vagy egy születésnapi partin.

Karel Gott rajongói közül sokan azt várták, hogy lánya, aki örökölte apja hangi adottságait, folytatni fogja az éneklést. Úgy tűnik azonban, hogy csak odahaza teszi ezt, még nem áll készen a nyilvános szereplésre, és ki tudja, hogy valaha is az énekléshez köti-e a jövőjét. Elbátortalaníthatja például az, hogy bizonyára sokan hasonlítják őt híres édesapjához. Ennek ellenére Charlotte-nak már most is sok rajongója van, sőt, a cseh Zlatý Slávik szavazáson a 17. helyen végzett, megelőzve például Dara Rolinst.

Ennek ellenére nemrég meglepte rajongóit, és bizony nem kellemes módon. Bár 114 ezer követője van a közösségi oldalán, azt a néhány fotót is törölte, amelyeket eddig feltett magáról. Így Charlotte Gott rajongóinak nem maradt más választásuk, mint türelmesen várni, hátha a későbbiekben megosztja velük életének néhány pillanatát.