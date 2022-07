FOTÓK: Különleges kecske nyer szépségversenyeket

Mohammad Hasan Narejo egy nem mindennapi kecskével büszkélkedhet. Simbának félméteres füle van, ennek köszönhetően celebbé vált és szépségversenyeket nyer.

A kecske akkor lett nemzetközileg is ismert, mikor gazdája az internetre is feltöltött róla egy fotót. Mohammad a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy Simbával szeretné propagálni az országát, ami szerinte vezető szerepet tölt be a kecsketenyésztés terén.

Simba élete azonban nem felhőtlen, 54 centiméteres füle miatt gyakran megbotlik. A gazdija azonban kifejlesztett neki egy eszközt, ami séta közben megtartja a sikert és szenvedést hozó testrészét.

Mohammad arról is beszélt, hogy jelenleg a Guiness Rekordok Könyvébe próbál bekerülni, de egyelőre a „leghosszabb fülő kecske” kategória még várat magára. Aggódik továbbá a konkurens tenyésztők miatt is, ezért minden nap a Koránból idéz, hogy távol tartsa a „gonosz erőket”.

Breeder Mohammad Hasan Narejo shows off his goat Simba, who has become a media star in the country because of his extraordinarily long ears, in Karachi, Pakistan pic.twitter.com/9cUi2W2GGx