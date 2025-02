Annyit e-cigiznek a fiatalok, hogy egyesek már vért köhögnek

Jayden Richardson, egy fiatal brit fiú, törökországi nyaralása során vért kezdett köhögni. Kezdetben gyomorfekélyre gyanakodtak, azonban az orvosi vizsgálatok súlyos tüdőkárosodást állapítottak meg, amelyet az orvosok az e-cigaretta túlzott használatának tulajdonítottak. Jayden mindössze 12 évesen kezdett el e-cigit használni, hogy „beilleszkedjen egy társaságba”, és napi nikotinadagja egyenértékű volt 50 szál cigarettával. A történtek hatására most az eldobható e-cigaretták betiltását támogatja, amelyet a brit parlament hamarosan jóváhagyhat.

Egyre súlyosabb probléma

Az Egyesült Királyságban egyre súlyosabb problémát jelent a fiatalok nikotinfüggősége. Az elmúlt években drasztikusan nőtt az e-cigaretta használata a gyermekek körében, és az egészségügyi következmények is egyre súlyosabbak. Az NHS adatai szerint hetente több mint egy gyermeket vesznek fel kórházba vaping okozta légzőszervi problémákkal, és ez a szám öt év alatt ötszörösére nőtt. Liverpoolban már külön szakrendelőt is nyitottak a nikotinfüggő 11–16 évesek számára, hogy segítsenek a leszokásban.

A szakértők szerint az eldobható e-cigaretták különösen veszélyesek, mivel kifejezetten a fiatalokat célozzák meg. Az ízesítések, mint például a cukorka, mézeskalács vagy puding, vonzóvá teszik a termékeket, miközben a gyerekek sokszor nem is érzékelik a használatuk egészségügyi kockázatait. Az egyszerű használat, a megfizethetőség és a játékokra emlékeztető dizájn tovább növeli a népszerűségüket. Ennek eredményeként egyre több fiatalkorú válik nikotinfüggővé anélkül, hogy a szüleik egyáltalán tudnának róla.

Mi a helyzet nálunk?

Nemcsak az Egyesült Királyság, hanem számos más ország is lépéseket tesz az e-cigaretták visszaszorítására. Franciaország és Belgium már betiltotta az eldobható eszközöket, és az Egyesült Királyság is hamarosan követheti őket. Magyarország, Finnország, Hollandia és több más ország szintén szigorította a szabályozásokat. Szlovákiában is aggasztó mértékben terjed az e-cigaretta és más nikotinos termékek használata a gyermekek körében. Az elmúlt években az e-cigaretta eladása 200%-kal nőtt, míg a hagyományos cigarettáké „csak” 57%-kal. A legfrissebb kutatások szerint a 15 évesek közel 40%-a, a 13 évesek negyede, a 11 évesek majdnem tizede már kipróbálta az e-cigarettát.