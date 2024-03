22 évesen súlyos betegséget diagnosztizáltak Veronikánál

A 22 éves Veronika Strížencová munkájá és hivatását egy olyan szervezetnél találta meg, amely a szlovákiai oktatás fejlesztésével foglalkozik, és senki sem mondaná róla, hogy súlyos neurológiai betegségben szenved - írja a Šarm.

„A történetem a multiplex szklerózissal (MS) a vizsgaidőszak alatt kezdődött, amikor befejeztem az alapfokú tanulmányaimat, és éppen készültem a mesterképzésre egy külföldi egyetemen. Néhány napon belül gyengeséget kezdtem érezni a lábamban és a kezemben. Ezt követően jelentkezett a nagyfokú fáradtság” – mondta a lapnak.

Eleinte mindent az iskolai feszültség vagy a tanulmányok befejezéséből adódó fáradtság következményeként értelmezett, de amikor a tünetek a szakdolgozat leadása után sem szűntek meg, úgy döntött, hogy felkeres egy háziorvost. Az orvos ezután neurológushoz irányította, és ezzel megkezdődött a szklerózis multiplex diagnózisához szükséges további vizsgálatok sorozata. Veronika bizonyítéka annak, hogy a szklerózis multiplex sokarcú betegség. Mára már tudja, hogy minden betegnek más-más a tünetegyüttese, ezért fontos, hogy neurológus vizsgálja meg. Minél tovább halogatják a vizsgálatot, annál rosszabb.

A tudat, hogy egy gyógyíthatatlan, bár kezelhető betegségben szenved, hatalmas sokkot jelentett számára. „Folyamatosan azon töprengtem, hogy hol lehetett a hiba. Ez nem lehet a valóság, csak egy rossz álom” – emlékezett vissza.

Ezért döntött úgy, hogy szakértőhöz fordul. „A vele folytatott beszélgetések kezdték megkönnyíteni a helyzetemet, és lassan más szemszögből kezdtem tekinteni a dolgokra. Körülbelül másfél évbe telt, mire megértettem, mennyire fontos volt számomra akkor a szakember segítsége” – mondta Veronika, hozzátéve, hogy a legnehezebb időkben családja és legközelebbi barátai végig mellette álltak.

„A kórházi orvosok elmondták, hogy régen az SM-mel (sclerosis multiplex) élő emberek gyakran kerekesszékbe kerültek, de manapság számos kezelési lehetőség áll rendelkezésünkre. Elhatároztam, hogy egy klinikai vizsgálatok által biztonságosnak és hatékonynak ítélt kezelés mellett döntök, mint fiatal, termékeny korban lévő nő. Kevesebb mint három hónap múlva megkezdtem a kezelést" – mesélte.

A kezeléseknek köszönhetően ma már normálisan funkcionál, csodálatos munkája van, tiszteletteljes kollégákkal, sok olyan tevékenységet végez, amely örömet okoz neki, és ezen kívül időt tölt a családjával és barátaival, még síel, úszik, snowboardozik is. „Az egyetlen, ami fiziológiai szempontból megváltozott, az az, hogy többet kell pihennem és aludnom. De hát ez az egészséges emberek számára is hasznos” – tette hozzá. A többi beteggel való kapcsolat révén Veronika számára is világossá vált, hogy az SM-mel is lehet boldog családi életet élni.