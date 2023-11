Majer Péter-emlékfa

Az Eötvös Utcai Alapiskolában felavatták Majer Péter korábbi iskolaigazgató emlékfáját (gyertyánfa). A korábbi iskolaigazgató tíz hónappal ezelőtt hunyt el tragikus hirtelenséggel. A megemlékezésen Kováč Klaudia igazgató és Tóth Ivett igazgatóhelyettes is szólt a jelenlévőkhöz. Majer Péter nagyon fontosnak tartotta, hogy modern, minőségi és élményalapú oktatásban részesüljenek az alapiskola tanulói. Mindemellett szem előtt tartotta azt is, hogy a gyerekek ne csak a tanteremben tanuljanak, hanem a természetben is. Megtervezett egy tantermet, melyet a rajzai alapján már Kováč Klaudia valósított meg. Az udvaron található tanterem Majer Péter tanterem néven ad majd otthont az itt tanuló diákoknak. Az átadáson tiszteletét tette Keszegh Béla polgármester és Ondrej Gajdáč alpolgármester, az iskolatanács és a diáktanács tagjai, Majer Péter özvegye, Majer Szendi Gabriella és lánya, Majer Jázmin, illetve a Szülői Szövetség képviselői.