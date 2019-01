Vámos Miklós kifakadt a Facebookon

„Na, emberek. Ezt kapjuk ma, amiért plakátra kerültünk. Koncz, a pélyi parasztcsalád sarja, és én, a félig szláv (anyám neve Ribárszky). De azért az atyai ág zsidó volt, míg egészen kiirtották őket. Az ő nevükben juszt is zsidó leszek, és tiltakozom. Ámbár sejtem, a tettesek nem tudják, mit cselekszenek. Uszítóikra (előretoltak, sorosozók, új kultúrát tetemteni óhajtók) szórom a lehető legsúlyosabb átkokat. S üzenem: ez itt az én hazám is, takarodjanak el ők. S ha van képük, csak uszítsanak és zsidózzanak tovább, 2019-ben is. Aztán egyék meg, amit főztek. Erre nincs bocsánat”- írja a Facebookon Vámos Miklós író.

Az ismeretlen utcai művész által mára virradóra kidekorált plakáton a népszerű író nemrég megjelent könyvét reklámozza a Libri (Legközelebb majd sikerül, Athenaeum Kiadó) Koncz Zsuzsa és Zöldi Gerely kötetével együtt, amely a legendás magyar énekesnő hosszú pályafutását foglalja össze, és a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg a múlt év végén.