Új klipet forgatott a The Butchers

A zenekar 11 éves működése során sok változáson ment át. Idén új dobost kellett keresniük, mielőtt stúdióba vonultak volna.

„Brunczlik Krisztián 2023 elején csatlakozott a zenekarhoz és egyből bele is fogott a munkába. Viszonylag gyorsan megtanulta a régi és az új dalokat. Jó volt figyelni az elköteleződését és az energiát, amivel dolgozott az új számokon. Mivel 2022 másik felében lecseréltük a basszusgitárosunkat is, így helyenként olyan érzésünk volt, mint ha egy teljesen új zenekarban játszanánk. Ez egy nagyon jó érzés volt. Viszonylag rövid idő alatt be tudtuk fejezni a 8 új szám írását, amelyek biztos nagy meglepetést fognak okozni. Azt a fajta blues-rockot, amit régen játszottunk, most egy kicsit félretettük, és csak a kemény riffekre összpontosítottunk. Senki sem lesz csalódott” – árulta el Hushegyi János gitáros.

A The Butchers június elején vágott bele 8 új szám feljátszásába a galántai Gila stúdióban. Az első megjelent szám címe It`s Not My Fault, amelynek szerzője a zenekar frontembere, Hushegyi András. A videóklipet Jakub Horňák rendezte, akivel többször dolgoztak már együtt.

A dal Hushegyi András egyik élet-eseményét írja le, amikor is kénytelen volt beadni a felmondását: „Az akkori munkahelyemen mindig jó és megbízható munkatársként tekintettek rám, viszont amikor több projekt is sikertelen lett, a cég elkezdte felelősségre vonni az alkalmazottakat. Egyszer egy kliens panasza után én is sorra kerültem és olyan dolgokért is felelősségre voltam vonva, amikhez semmi közöm nem volt” – mesélte a szerző.