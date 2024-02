Pert nyert a Líra „fóliaügyben”

Múlt év júliusában a Líra könyváruház megkapta a magyar könyvkereskedés történetének legmagasabb összegű, 12 millió forintos büntetését. A kormányhivatal szerint nem megfelelő módon árultak egy ifjúsági könyvet, amelyben megjelent a homoszexualitás. Az úgynevezet gyermekvédelmi törvény értelmében ugyanis minden olyan könyvet zárt csomagolásban, azaz műanyag fóliában kell árusítani, amelyek a homoszexualitást „népszerűsítik”. Az erre szakosodott ellenőrök Alice Oseman brit szerző Szívdobbanás (Heartstopper) című ifjúsági képregényeit találták meg fólia nélkül, a fogyasztóvédelmi bírság összege pedig azért (is) tekinthető kirívóan magasnak, mert a kormányközeli tulajdonba került Libri ugyanezért a mulasztásért csupán egymilliós büntetést kapott.

A Líra vezetése már a történtek másnapján úgy nyilatkozott, hogy mindenképp bíróságra viszik az ügyet, mivel szerintük a törvényből nem derül ki, mely könyvek tartoznak az említett kategóriába. Hamarosan fel is fedezték az utóbbi évek legabszurdabb vesszőhibáját a jogszabály szövegében, erre alapozták a keresetet.

„Születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő, gyermekeknek szóló termék a többi terméktől elkülönítve (itt hiányzik a vessző) csak zárt csomagolásban forgalmazható.”

A mondat tehát úgy értelmezendő, hogy ha a termékek el vannak különítve, akkor zárt csomagolásba kell tenni őket, de ha nincsenek elkülönítve, akkor nem. A könyves cég a nyomaték kedvéért az ELTE adjunktusától, Lázár Armand Péterről is csatolt egy szakvéleményt a bírósági keresethez, aki ugyanarra az eredményre jutott: „A vessző nélküli változat annyit jelent, hogy ahol/amikor a termékek nem külön vannak tárolva, ott/akkor nem kell őket zárt csomagolással ellátni”.

A Líra keresetében ezenkívül az is szerepel, hogy az ominózus képregénysorozat 14–18 éves kor közötti fiúk szerelmét jeleníti meg, amely korosztály tagjai homoszexuálisként is jogszerűen létesíthetnek szexuális kapcsolatot Magyarországon 2003 óta, és évtizedek óta korlátozás nélkül vásárolhatnak könyveket és hasonló kiadványokat. Ezzel a résszel azonban a bíróság érdemben már nem is foglalkozott, mivel megállapították, hogy a vesszőhiba valóban más értelmet ad a fenti mondatnak.

„A vessző az vessző. A magyar nyelv szabályai legalább olyan köztudottak, mint maguk a társadalom jogviszonyait szabályozó jogszabályok. Nem volt a bíróságnak kétsége, hogy mit jelent a mondat, alternatív értelmezés nem merült fel” – indokolta a döntést a Fővárosi Törvényszék. Hozzátették, emiatt nincs is szükség arra, hogy mérlegeljék, népszerűsíti-e a homoszexualitást a könyv, vagy csak megjeleníti azt. A bíróság elmondta azt is, ha nincs jogsértés, azt nem is lehet szankcionálni, így a Líra által hivatkozott más eseteket a későbbiekben sem fogják értékelni.

Nyáry Krisztián, a Líra Kereskedelmi Kft. kreatív igazgatója a HVG-nek elmondta, üdvözlik a döntést, hiszen ők kezdetektől fogva azt állították, hogy a jogszabály szövege a piaci szereplők számára érthetetlen, így örül, hogy ezt már a bíróság is visszaigazolta. Hozzátette, más ügyeik is vannak a bíróság előtt ebben a témában, és bár ez volt közülük a legnagyobb nagyságrendű, bízik benne, hogy mivel a vesszőhibás jogszabály alapján zajlanak az ellenőrzések, a bíróság döntése ezekre is hatással lesz.

A gyermekvédelmi jogszabály életbe lépésekor, illetve az említett rekordbüntetés hatására a magyar könyvkereskedők az egész országban fóliázni kezdtek, több boltban olyan klasszikus regények is zárt csomagolást kaptak „a biztonság kedvéért”, amelyekben mellékszereplőként van jelen egy-egy homoszexuális karakter. A csütörtöki bírósági döntést követően azonban az egész törvény önmaga paródiájává vált, ezért vélhetően mindenütt kicsomagolják a könyveket.