Pénzkeresés otthon zenéléssel

Kezdjük a sokat emlegetett lelki gáttal, amely megakadályozza a zenészeket abban, hogy pénzt kérjenek a monitor előtt ülőktől. Sokan „kalapozásnak” tekintik ezt, megalázó számukra közzétenni a számlaszámukat. Ha azonban érzékelik, hogy közönségük segíteni akarja őket, hogy sok embernek fontos, amit csinálnak, máris változik a mentális hozzáállásuk. Egyre többen teremtik meg az adakozás lehetőségét, és a rajongókra bízzák, hogy élnek-e vele. Több internetes felület alkalmas erre, olyanok is, amelyeket eddig egész másra használtak.

Az Amazon tulajdonában lévő Twitch például főleg arról ismert, hogy a legjobb gamereket lehet rajta követni játék közben. A karantén idején viszont sok zenész is felbukkant itt, köztük olyan sztárok is, mint John Legend, Charlie Puth vagy Diplo, a Major Lazer DJ-je. 2019 áprilisához képest 2020 azonos hónapjában 385%-kal nőtt a zenés tartalmak nézettsége. És ez még mindig csak a Twitchen eltöltött összidő 1%-át teszi ki, vagyis továbbra is a gamerek hatalmas rajongótábora élteti a platformot.

A fejlesztők örömmel fogadták az érdeklődést, és az utóbbi időben igyekeznek még több zenészt magukhoz édesgetni. Tanácsokkal látják el őket, például hogy ne hangsúlyozzák túl a pénzküldési lehetőséget az élő közvetítések alatt, ne keltsenek bűntudatot azokban, akik nem tudnak vagy nem akarnak fizetni – de azért ne féljenek a pénzről beszélni, hiszen lehet, hogy a nézők szívesen támogatnák őket, de nem tudják, hogyan tegyék. Tippeket adnak az interaktivitás növelésére, a kapcsolattartás különböző módjaira (élő beszélgetések, új dalok véleményezése, különböző szavazások, kívánságműsorok, online zenetanítás stb.). De lássuk be, már önmagában az is csábító, hogy előre meghirdetett időpontban kezdődnek a fellépések, amelyeket nem archiválnak, tehát nem lehet őket később visszanézni.

Néhány alapkövetelményt persze teljesíteni kell az új típusú pénzkereséshez. A streamelőnek legalább havi 500 percen át aktívnak kell lennie, minimum hét különböző napon be kell jelentkeznie, és legalább 50 követőjének kell lennie. Az előfizetők gyűjtése az előadók feladata, egy felhasználó havi 4,99, vagy 9,99, vagy 24,99 dollárért lehet előfizető, az összeg felét a streamelő kapja. Ezért speciális előnyök járnak, amelyekről a csatorna működtetője dönt (például csak az előfizetők számára elérhető tartalmak, videók, beszélgetések). A rajongók virtuális pénz, úgynevezett bitek átküldésével is „megtapsolhatják” az előadókat, akik ennek az összegnek a 70%-át kapják meg. Ha valaki elegendő követőt szerez, partnerstátuszba kerül a cégnél, és reklámokat is futtathat a profilján, melyek az Amazonra irányítják át a felhasználókat. Az így generált bevételből szintén részesedést kap.

A másik ilyen „élőzős” oldal, a Stageit már 2011 óta működik, de szintén csak mostanában lett igazán népszerű. Pedig olyan neves zenészek is használták már, mint a Korn, Jason Mraz, Bonnie Raitt vagy Trey Sonz. Itt sem archiválhatók a fellépések, valós időben kell csatlakozni, ha az ember nem akar lemaradni a kedvencéről. Természetesen kérhet figyelmeztetést a rendszertől a mobiljára. És az is megoldható, hogy valaki meghívja egy barátját a koncertre, az ő „jegyét” is kifizetve. A rendszerbe lépéshez virtuális pénzt, úgynevezett Notes-t kell vásárolni legalább öt dollár értékben, aztán ki-ki eldöntheti, mennyivel egészíti ki a csomagját. Ebből vonják le az előadó által meghatározott jegyárat. Maga a feliratkozás ingyenes, és Facebook-profillal is be lehet lépni.

A Stageit rendszerében az előadó csak azután veheti fel a pénzét, hogy összegyűlik legalább 25 dollár, a Twitch nem szab ilyen feltételt. Viszont mindkét oldal használata csak akkor éri meg a zenészeknek, ha biztosak benne, hogy tudnak elegendő saját tartalmat szolgáltatni (nem engedély nélküli feldolgozásokat!), illetve át tudják csalogatni rajongóikat egy számukra ismeretlen platformra. Azok is kipróbálhatják magukat az online térben, akik idegenkednek ettől az egésztől: mindkét oldalon kapnak (angol nyelvű) segítséget a közvetítés technikai előkészítéséhez. Sőt, ingyenes marketingtanácsokkal is ellátják őket a fejlesztők – hiszen itt az a cél, hogy mindenki jól járjon.