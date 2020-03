Online követhető kulturális programok

De nemcsak múzeumba látogathatunk el a virtuális térben, hanem színházi előadások, irodalmi estek és koncertek is követhetők online, mert a koronavírus-járvány miatt bezárt kulturális intézmények közül számos kínál digitális tartalmakat: egyebek között korábbi produkciók felvételeit és élő koncerteket, valamint különféle előadásokat. Ezek közül válogattunk.A Nemzeti Múzeum, több más múzeum mellett, sorozatban mutatja be, milyen már kész online tartalmaik vannak, amelyekkel támogathatják az oktatást, vagy akár egyéni élményeket is nyújthatnak. A magyar múzeumok nagy része tud kínálni izgalmas online tárlatokat, virtuális gyűjteménnyel, letölthető tananyaggal, saját videó- és hanganyaggal, bloggal, vagy más tudományos fórummal – tudatja a Nemzeti Múzeum hírlevele. Otthon a szobából is bejárhatók a múzeum állandó kiállításai, https://mnm.hu/hu/kiallitasok (az állandó kiállítások menüpont alatt). A Nemzeti Múzeum honlapján fellelhető virtuális kiállítás és tárgyleírások mellett azonban több helyen is megtalálhatják online kiállítások, illetve gyűjtemény darabjait: http://www.museumap.hu/virtual-exhibitions – az MNM múzeumain kívül például a József Attila Múzeum és az Iparművészeti Múzeum kínál ilyesmit.

A múzeumok után nézzünk egyéb lehetőségeket.

A Vígszínház naponta 19 órakor jelentkezik be VígLive műsorával a színház Facebook-oldalán. A Csiky Gergely Színház a március 20-án tartandó Csehov Meggyeskert című bemutatóját online felületein nyilvánosan megtekinthető élő-videó formájában (streamben) közvetíti. A Budafoki Dohnányi Zenekar március 13-i koncertjét felvételről teszi elérhetővé március 20-án a BDZ YouTube-csatornáján. Élőben közvetítik a Virtuózok tehetségkutató győztese, Lugosi Dániel Ali önálló koncertjét március 23-án a tehetségkutató Facebook-oldalán.

Végül egy nem mindennapi ajánlat: mindenki számára megnyílt a Müpa digitális médiatára, ahol koncertfelvételek és irodalmi estek felvételei tekinthetők meg online, ezúttal regisztráció nélkül.