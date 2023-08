Nyolcvanadik születésnapját ünnepli Adamis Anna

A család a csehszlovák–magyar lakosságcsere idején kényszerült elhagyni Gútát, Adamis Anna már Szentendrén nőtt fel. „Egyéves koromig éltem csak Gútán, emlékeim nincsenek róla. De vannak fotók. A házról is. Ott születtem. Kedves a szívemnek a hely” – mondta egy nemrégi, a Vasárnap hetilapnak adott interjúban a költő-dalszerző, akit tíz évvel ezelőtt Gúta városa díszpolgárává avatta. Ősszel a Gútai Városi Művelődési Központot Adamis Anna Városi Művelődési Központtá nevezik át.

Az Omegára 1967-ben figyelt fel a Budapesten fellépő Spencer Davis Group menedzsere, aki kéthetes angliai turnéra hívta meg az együttest. Ekkor készült az együttes első angol nyelvű, egyben legelső nagylemeze – melyre az Omega dobosa, Laux József feleségeként Adamis Anna írta a dalszövegeket. Az angol album hírére az Omega itthon is lehetőséget kapott egy magyar nyelvű lemez elkészítésére, így született meg az első olyan magyar könnyűzenei album, ami egyetlen előadó számait tartalmazta. A Trombitás Frédi és a rettenetes emberek, amelyen valamennyi dal szövegét Adamis Anna írta, két héten belül aranylemez lett. Még két albumon dolgozott az Omegával, majd amikor Laux és a billentyűs Presser Gábor kivált az együttesből, hogy létrehozzák az első magyar szupergroupot, a Locomotiv GT-t, Adamis velük tartott és az LGT „ötödik tagja” lett. Az LGT első öt lemezén ő írta a dalok többségének szövegét, köztük olyan örökzöldekét, mint az Ezüst nyár, a Kotta nélkül, az Álomarcú lány, az Ő még csak most tizennégy, a Ha a csend beszélni tudna. Az együttessel való együttműködés eredménye az 1973-ban bemutatott Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical is.

Adamis Anna és az LGT útjai Laux József 1976-os disszidálása után elváltak, és bár házasságuk is véget ért, Adamis telefonját évekig lehallgatták, útlevelét elvették. Továbbra is sikeres szövegíró maradt, olyan előadókkal dolgozott, mint Kovács Kati, a Neoton Família, Zalatnay Sarolta, Keresztes Ildikó, Bontovics Kati, Varga Miklós. Oyan népszerű színészek albumainak dalszövegeit is jegyzi, mint Ruttkai Éva, Darvas Iván, Bács Ferenc. Gross Arnold grafikusművésszel közösen 1979-ben könyve jelent meg Versek és képek címmel. Tintás ujjak című gyermeklemezét 1993-ban adták ki, 1987-ben szerzői lemeze jelent meg. 1998-ban állították színpadra a Szent István körút 14. című zenés darabot, amely szövegeinek egy részét ő jegyzi, 2000-ben mutatták be a Black Advent című operát, amelynek librettóját ő írta, zenéjét pedig Vukán György szerezte.