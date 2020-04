Nálunk is van már digiális mozi

Ahogy a sajtó számára elküldött tájékoztatóban a filmintézet és a mozi munkatársai megfogalmazták, a jelen helyzetre reagálva megoldást kerestek, és úgy döntöttek, ha a nézők nem mehetnek és nem ülhetnek be a moziba, akkor a mozit, a vetítéseket próbálják meg elvinni a nézőhöz, kiterjesztve a virtuális térbe. Így szerettek volna hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek otthon maradjanak, mégis hozzájussanak az általuk megszokott igényes filmekhez, illetve ily módon igyekeznek kapcsolatot tartani a nézőkkel, hogy később, ha a körülmények engedik, visszatérjenek a március 10-én bezárt Lumiere vetítőtermeibe. Ami Zita Hosszúová, a mozi menedzsere szerint leghamarabb nyár végére várható, bár titokban abban reménykednek, hogy talán már az elején is lehetséges lesz ez.

Az élő – nem ingyenes – vetítéseket (ami azt jelenti, hogy a filmet nem lehet megállítani, sem előre vagy hátraugrani a történetben) jelenleg heti három alkalomra tervezik, kedd, csütörtök és szombat estére, 20.20-kor kezdve a vetítést. Az egyes filmek bemutatójához a Lumiere plusztartalmakat is kínál: lektori bevezetőt, vagyis filmismertetést, valamint ráadásként rövidfilmeket a Szlovák Filmintézet archívumából.

A Lumiere mozi otthon projekt olyan művészfilmeket kínál házi mozizásra, amelyek korábban klubhálózati forgalmazásban jutottak el a hazai közönséghez. A programba olyan mozgóképes alkotásokat válogatnak be, melyek forgalmazását a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet előtt indították el, de a filmek nem tudtak lefutni a klasszikus mozikban. Emellett olyan produkciókat is műsorra tűznek, amelyek korábban sikeresen szerepeltek a moziban.

Köztük van A legfehérebb nap (Biely, biely deň / Hvítur, Hvítur Dagur) című 2019-es izlandi–dán dráma. A film főhőse, Ingimundur a világtól elzárt izlandi kisváros szélén, lélegzetelállítóan szép hegyek és fjordok között építi házát. A feleségét gyászoló férfi nemrég vonult vissza rendőri szolgálatától. Egyre erősebb benne a gyanú, hogy feleségének, aki autóbalesetben hunyt el, halála előtt viszonya volt valakivel a városból. Napról napra megszállottabban nyomoz, hogy megtudja az igazságot, közben pedig egyre inkább veszélybe sodorja saját jó hírét és lelki épségét. A férfi a gyász, a bosszú és a feltétel nélküli szeretet érzéseivel viaskodik – áll a film leírásában.

A dél-koreai Bong Joon-ho Élősködők (Parazit / Gisaengchung) című sikerfilmje is látható a Lumiere virtuális projektében. A film története szerint egy munkanélküli szülőkből és két tinédzserből álló család egymást ajánlva és fedezve beépül egy dúsgazdag, felső tízezerhez tartozó család mindennapjaiba. Angoltanárként, nevelőnőként, sofőrként és házvezetőnőként a nincstelenek ügyesen a gazdagok kegyeibe férkőznek, és miután hozzászoknak a kényelmes léthez, mindent elkövetnek, hogy pozícióban maradjanak. Amikor pedig egy véletlen folytán veszélybe kerül a titkuk, a tettlegességtől sem riadnak vissza.

Tavaly újították fel Štefan Semjan 1994-es A csodás, kék Dunán (Na krásnom modrom Dunaji) című őrült komédiáját. A kilencvenes évek hazai kultfilmjének restaurált digitális változatát, mely három bohém jó barát különös kalandjait tárja fel, először a Lumiere mozi otthon programjában láthatják a nézők.

