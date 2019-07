Két hosszú este a dzsessz jegyében

Pénteken, július 26-án a hazai Klezmer Kaplye koncertje nyitja a fesztivált. Ők a régió amúgy is gazdag zenei életét igyekeznek színesíteni a zsidó kultúra gyöngyszemeivel. Koncertjeik azt hivatottak hangsúlyozni, hogy a zene olyan nemzetközi nyelv, melyet talán születése óta mindenki ért, és amely hozzájárul a nemzetek, etnikumok és vallások közti megértéshez.

Utánuk a kvartetté bővült Farkas Zsolt Trió lép színpadra Soso Lakatos Sándorral, akivel egy éve kezdtek el dolgozni. Farkas Zsolték főként amerikai dzsessz-szten-derdeket játszanak, de közel áll hozzájuk a klasszikus zene is, miközben nagy hangsúlyt fektetnek az improvizálásra. Idén januárban elnyerték a szlovákiai Jazz Strat Up vetélkedő fődíját, majd sikerrel szerepeltek a budapesti Művészetek Palotája által szervezett Jazz Showcase-en is.

A magyarországi Swing A´la Django nevű formáció zárja a péntek estét, akik különleges stílusötvözetet teremtettek francia swingből, sanzonokból, tangóból és dzsesszből. Példaképük természetesen Django Reinhardt, a legendás, műfajteremtő gitáros.

A szombat este hangulatát az osztrák Coquette Jazz Band hivatott megalapozni. Ezt a csapatot a grazi dszessz-főiskola növendékeiből alapította két magyar muzsikus, Papp Mátyás és Bartha Mátyás. A két világháború közti időszak swingjét játsszák és a dixieland revival korszakának hangzásait keresik.

Az elismert magyar dobos vezetésével működő Bágyi Balázs New Quartet Pocsai Kriszta énekesnővel érkezik, akivel legutóbb egy sikeres Ella Fitzgerald-műsort hoztak össze. Ezúttal az amerikai zeneszerző Je-rome Kern munkáiból adnak ízelítőt, aki a Gershwin testvérek mellett korának kiemelkedő komponistája volt.

A Samaria Jazz Festivalt a sokoldalú trombitás, Barabás Lőrinc zárja, aki Random Szerda néven a budapesti hiphop-jazz színtér jeles képviselőiből verbuvált alkalmi formációt. Jammelős koncertjeiken a fúziós zene születésének megismételhetetlen pillanatait élhetik át a hallgatók.

A fesztivál ideje alatt Ferdics Béla képzőművész Égi rajzolatok címmel kiállított alkotásai is megtekinthetőek lesznek a helyszínen.