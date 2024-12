Kép és hang szoros kötelékben – Max Cooper Pozsonyba készül

Fontos megjegyezni hogy Cooper munkásságát a kortárs komolyzene területén ténykedő szerzők is elismerik, és ő maga is több klasszikus művet gondolt tovább, formált át, azaz samplerezett saját szája íze szerint. Most végre nálunk is bemutatkozik, egészen pontosan pénteken, december 20-án Pozsonyban, a Majestic Music Club színpadán, amelyen rajta és „kütyüjein“ kívül két vetítővászon játssza majd a főszerepet.

A különleges zenei és vizuális élmény a Danube Music Day elnevezésű programsorozat részeként valósul meg, amelynek szervezői olyan előadókat, zenekarokat, besorolhatatlan projekteket hoznak el hozzánk, akik meghatározták egy-egy műfaj fejlődését, de nem jártak még Szlovákiában, vagy ha igen, akkor nagyon régen, amikor a hazai klubok még nem csak a könnyen emészthető produkciókat fogadták tárt karokkal.