Jó tanácsok a Sziget nyitónapjára

A közönség nyomásának engedve a szervezők május 30-án piacra dobtak 2000 további jegyet Ed Sheeran koncertnapjára. Ez úgy sikerülhetett nekik, hogy kissé átalakították a nagyszínpad előtti területet, növelve a nézőteret. A befogadóképességet egyébként eleve úgy kalkulálták, hogy a nyitónapot is magába foglaló hetijeggyel, illetve többnapos bérlettel rendelkezők is meg tudják nézni a koncertet.

Érdemes időben elindulni, és akár fél nappal a 21.40-re hirdetett Ed Sheeran-koncert kezdete előtt érkezni a Hajógyári-sziget bejáratához,

mivel nemcsak a brit sztár rajongói szeretnének bejutni a fesztivál helyszínére, hanem az egy hétre, illetve több napra beköltözők is. A szervezők idén először lehetővé tették a budapestiek számára, hogy jegyüket már augusztus 1-től karszalagra cserélhessék a város két pontján, ezzel is csökkentve a tömeget a bejáratnál. Egyébként már a tegnapi napon mintegy tízezren sátoroztak a Szigeten. A check-in során mindenkitől fényképes személyi okmányt kérnek, aki otthon felejti a személyi igazolványát vagy az útlevelét, nem léphet be a fesztivál területére. A 11 éven aluliakra az adatrögzítés nem vonatkozik, mivel ők ingyen mehetnek a Szigetre. A check-in folyamatot idén július 30-tól törvény szabályozza Magyarországon – kötelező 90 napig nyilvántartani mindazok személyes adatait, akik 25 ezer fősnél nagyobb zenei rendezvényre lépnek be. A hivatalos indoklás szerint ez az intézkedés a bűnmegelőzést, ezen belül is a terrorizmus megelőzését szolgálja.

Emiatt elhúzódhat a beléptetés, a szervezők 16–21 óra között számítanak a legnagyobb tömegre a holnapi nap folyamán. Azok járhatnak a legjobban, akik kora délután vagy még délelőtt érkeznek, hiszen napközben is van mit csinálni a helyszínen, garantáltan nem fog unatkozni senki.

A fesztivál honlapján érdemes utánanézni, mi mindent tilos bevinni a Szigetre.

A látogatók táskáit ellenőrzik, és mindenkinek egyenként át kell mennie egy fotocellás kapun is. Alkoholos italok semmilyen mennyiségben nem vihetők be, alkoholmentes italt pedig személyenként egy darab, maximum 2,5 literes PET-palackban engednek be a biztonságiak. Tilos az esernyő, a fényképezőállvány és az üvegpalack is, mert ezek veszélyeztethetik mások testi épségét.

Aki már bent van, és nem szándékozik órákon át őrizni kiharcolt helyét a nagyszínpad előtti első sorban, nem kíváncsi a headliner előtt fellépőkre (17.45 – Michael Kiwanuka, 19.45 – Jain), annak egy alternatív programot ajánlunk. A Nagyszínpad közelében található A38 koncertsátorban holnap 18.30-tól egy rendkívül szimpatikus és izgalmas brit dalszerző-előadó lép fel zenekarával.

Frank Turner egyre nagyobb sztár a folk-punk színtéren. Zúzós, rockos dalok, magukkal ragadó balladák és okos szövegek jellemzik. Nemcsak a szerelemről dalol, de a társadalmat is gyakran kritizálja, a legjobb példa erre talán a Thatcher Fucked The Kids című kompozíció, amelyben nem éppen dicsérően nyilatkozik a néhai Vaslady oktatáspolitikájáról. Ráadásul igazi színpadi figura, aki legalább annyira imádja rajongóit, mint azok őt. Régi szokása például, hogy a turnék során minden vendéglátó ország nyelvére lefordíttatja egy-egy dalát, és némi puskázással előadja a koncerten. Érdekesség, hogy punk-rocker létére Etonban tanult, a híres elit egyetemen, ahol Vilmos herceg osztálytársa volt. És az is, hogy kezdettől fogva számolja a koncertjeit, így pontosan tudjuk, hogy a szigetes fellépése a 2372. lesz a sorban.

Ez a számadat szépen át is vezet minket Ed Sheeranhez, akiről a BBC-nek köszönhetően sok érdekes adat látott napvilágot a hétvégén. Ez a szemüveges, mosolygós, vörös fickó, aki egymaga tölt meg stadionokat gitárjával és looperével, több rekordot is felállított. Még 2017-ben indult turnézni, és idén augusztus 26-án fejezi be a Divide címet viselő koncertkörutat, amelynek egyik állomása lesz a holnapi koncert. Nos, ez lehet minden idők legnagyobb, legtöbb bevételt hozó, legtöbb nézőt vonzó turnéja, azaz Ed Sheeran minden bizonnyal megelőzi az eddigi rekorder U2 zenekart. A U2 760 napot töltött úton a 360° turné alatt, Sheeran 893 napot fog. A U2 turnéjának 100 állomása volt, a Divide-nak 255. Az ír zenekarra összesen 7,3 millióan voltak kíváncsiak, Ed Sheeran közönsége ezt már a turné vége előtt lekörözte. És az sem mellékes, hogy napjaink legnépszerűbb dalszerző-előadója tíz évvel ezelőtt még utcazenész volt, sőt, sokszor az utcán is éjszakázott.

Dalai nem túl bonyolultak, viszont rendkívül fülbemászóak, anélkül, hogy hatásvadász húzásokkal manipulálná a hallgatót. Ő maga akusztikus soulként jellemezte saját stílusát, de megtalálhatók benne a pop, a folk és a hiphop elemei is. A tavalyi évben 4,86 millió jegy fogyott el a koncertjeire, és 342 millió angol font bevételt ért el. Azaz huszonnyolc éves korára mindent elért, amiről egy zenész álmodhat, és nem úgy néz ki, mint aki ücsörögni akar a babérjain. A filmesek is felfedezték maguknak, illetve rájöttek, hogy emeli a film nézettségét, ha Sheeran is feltűnik benne. Az első vicces cameo-szereplés a Bridget Jones babát vár első perceiben látható, de hősünk felbukkant a Trónok harca című tévésorozatban is, legutóbb pedig a Beatles nélküli világról szóló Yesterday című filmben. Ez utóbbi szerep azért is frappáns, mert Ed Sheeran dalai ma nagyjából ugyanazt jelentik a tízen- és huszonéveseknek, mint amit anno a Lennon–McCartney-szerzemények jelentettek a nagyszüleiknek.