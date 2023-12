Ismét Mariah Carey a leghallgatottabb

Összesítve ez a 13. hét, hogy az All I Want For Christmas Is You a Billboard listavezetője. Mariah Carey ezzel rekordot döntött, mivel egyetlen karácsonyi dal sem állt a slágerlista élén ilyen hosszan. Az amerikai énekesnő egyébként 1994 szeptemberében énekelte fel a dalt, mely az egy hónappal később megjelenő Merry Christmas című albumán szerepelt.

A karácsonyi slágerlista második helyén Kirsty MacColl és a The Pogues közös dala, az 1987-es Fairytale of New York szerepel. A zeneszám egy New Yorkba emigrált ír párocska történetét meséli el, mégpedig rendhagyó módon: a dal sokkal inkább reményvesztettségről szól, mintsem a karácsony kliséiről. Nálunk nem játsszák annyit a rádiók, bár a zenekar egykori frontembere, ShaneMcGowan idei halálát követően bizonyára itt is többen ismerik már.

A harmadik helyen George Michael és Andrew Ridgeley 1984-es karácsonyi slágere áll, a Last Christmas.

Szintén népszerűek Irving Berlin White Christmas című dalának az feldolgozásai – a legismertebbet Bing Crosby énekelte fel 1942-ben, de világszerte eddig több mint kétezer átirata készült. Darlene Love áll az ötödik helyen a Christmas (Baby Please Come Home) című dallal, mely 1963 novemberében készült, hatodik pedig a Puerto Ricó-i José Feliciano 1970-es Feliz Navidad című slágere, melynek szintén rengeteg cover verziója létezik.