Fülmasszázs újkori hangokkal

Aki ott volt az augusztusi pozsonyi Uprising fesztiválon, és hallotta ezt a besorolhatatlan duót, és hozzám hasonlóan nem igazán tudta, mire számíthat, annak nyilván leesett az álla. Mert a koncertvideók csak részben adják vissza azokat az elképesztő hanghatásokat, amelyeket produkálnak.

A hang vagy hangdrum (angolul handpan) nevű instrumentumot sokan ufóserpenyőnek hívják, látványban és megszólalásban is az ősi tibeti hangtál áll a legközelebb hozzá, mert olyan, mintha két hangtálat egymásra forrasztottak volna. Egészen különleges sztori ez a zenetörténetben, mivel manapság már nemigen találnak fel új akusztikus hangszereket. A huszadik század utolsó évében Svájcban mégis megszületett a Hang (berni német nyelvjárásban a szó kezet jelent). Lehet vele nyugtató, meditálásra alkalmas, ambientes atmoszférát teremteni, de lüktető, táncoltató, eksztatikus, szinte technós ritmusok csiholására is alkalmas.

A brit Danny Cudd és a svéd Markus Johansson Indiában találkoztak, eleinte túlsúlyban volt náluk az a fajta zene, amelyet new age-boltokban hallani, közönségük is főleg útkereső, a keleti filozófiákhoz vonzódó fiatalokból állt. A zenészek azonban folyamatosan tágították a horizontot, kísérleteztek a hangszerrel, és ma már olyan izgalmas, összetett ritmusokat tudnak produkálni, hogy akár kortárs komolyzenének is nevezhető, amit csinálnak. De azok is bátran elmehetnek a koncertjükre, akik szimplán bulizni vágynak.

A Hang Massive keddi pozsonyi koncertjének helyszíne a Majestic Music Club, kezdés 20 órakor.

Így bűvölték a hangot nemrég Prágában.