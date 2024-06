Főszerepben a klasszikus gitár

A pozsonyi születésű Mertz János Gáspár, németül Johann Kaspar Mertz (1806–1856) magyar–osztrák romantikus zeneszerző, gitárművész, akinek szerzeményei – a kortársakkal ellentétben – már Chopin, Mendelssohn és Schubert zongoraművészi modelljeit követte, nem Mozart és Haydn klasszikus modelljeit. Kortárs operák ismert dallamainak gitárátirataival is nagy sikert aratott. Bécsben alkotott, amely város a gitárzene fellegvárának számított az Osztrák–Magyar Monarchián belül.

A fesztiválra nyolc ország művészei érkeznek Pozsonyba, a szóló-gitár-estek mellett kamarazenei programok is lesznek – gitár vonósnégyessel, énekkel és bandoneónnal kombinálva. A műfaji paletta is színesnek ígérkezik, hallhatunk barokk, romantikus és kortárs műveket, argentin tangóval, brazil chôróval, és természetesen a fesztivál névadójának zenéi is felcsendülnek.

A koncerteknek immár hagyományosan a belváros legszebb hangversenyterlmei adnak otthont, például a Prímási palota, a Klarisszák templom vagy az Albrecht-ház, de lesz egy új bázis is, méghozzá a Duna vizén, a Ponton nevű hajón, amelynek fedélzetén nemrég színvonalas koncerttermet alakítottak ki.

Idén még egy érdekességgel készülnek a szervezők. A Mertz For 4 egy nemzetközi projekt, amelyneknek keretében négy koncert hangzik el a visegrádi négyek országaiban. Ezek közül kettő már megvalósult Csehországban és Lengyelországban, a harmadik holnapután, június 22-én lesz Budapesten, az utolsó pedig a pozsonyi Albrecht-házban június 24-én, ahol ugyanaz a négy művész lép fel: a cseh Jan Čonka, a lengyel Jan Markowski, a magyar Szegedi László és a szlovák Augustín Mušuta.

A továbbiakban kiemelnénk néhány nyalánkságot a bőséges kínálatból. A nyitókoncert helyszíne a Prímási palota tükörterme, ahová vasárnap este egy spanyol gitárművész, Ricardo Gallén érkezik. A programban Leo Brouwer kortárs kubai zeneszerző egyik műve is szerepel, aki szerint már Gallén kezét nézve is érezhető a „mérhetetlen kreativitás és virtuozitás”, amely a zenészt jellemzi.

Az előadók szinte versengnek, hogy játszhassanak a Klarisszák templomban, amelynek olyan akusztikája van, hogy egy kulccsomó leejtésekor is zeng az egész tér. Itt lép fel június 24-én, hétfőn egy vonósnégyessel felturbózott gitár–fuvola duó. A hazai és lengyel zenészek kollaborációjaként született projekt főleg kortárs műveket ad elő, több világ-premier is lesz a pozsonyi koncerten. Az első részben Ondrej Veselý és a Mucha Quartet Petr Machajdík, Lukáš Borzík és Jana Kmit'ova szlovák zeneszerzők gitárra és vonósnégyesre írt műveit adja elő, melyeket Harri Suilam és Bent Sørensen skandináv zeneszerzők gitárminiatúrái követnek. Az est második részében három évszázad lengyel zenéjéből hangzik el válogatás, a Marek Nosal és Jakub Moroziński duó előadásában, majd a Berlinben élő lengyel zeneszerző, Jacek Rabinski gitárra, fuvolára és vonósnégyesre írt szextettjének világpremierje következik, Marek Nosal, a szlovák Veronika Vitázková és a Mucha Quartet előadásában.

Kedden, június 25-én egy portugál–magyar duót hallhat a nagyérdemű: Francisco Luís mostanában egyik díjat nyeri a másik után nemzetközi versenyeken. Seres Borbála pedig a fiatal nemzedék egyik legkiemelkedőbb magyarországi gitárművésze. Programjukon virtuóz kompozíciók szerepelnek Napoleon Coste, Mertz József Gáspár, Francisco Tárrega tollából, valamint Bach-, Brahms-, Telemann- és Piazzola-átiratok.

A gitár és a bandoneón szokatlan kombinációja mutatkozik be június 26-án, egy argentin és kubai est keretében. (Ez egy tangóharmonika-szerű hangszer, de más elven működik. Főleg Argentínában és Uruguayban népszerű). Giampaolo Bandini és Cesare Chiacchiaretta duója méltán világhírű, az olasz művészek különösen Astor Piazzolla zenéjének tolmácsolásával futottak be. Pozsonyban emellett előadják a már említett Leo Brouwer külön nekik írt kompozícióját és az argentin Maxim Diego Pujol vadonatúj Sonata del suburbio című művét, amelynek nálunk lesz az európai premierje.

Schubert-dalokat ad elő Martin Krajčo gitárkíséretével Simona Šaturová szoprán énekesnő június 27-én, a zenei élményt romantikus költők versei egészítik ki Štefan Buček előadásában. A Duna vizén létesített legújabb fővárosi koncerthelyszínen pedig a brazil Yamandu Costa lép fel, aki június 30-án zárja a fesztivált, és aki egy kritikus szerint „mintha nem is erről a bolygóról származna”. Játéka a virtuozitás, a rendkívüli energia, a hagyományos brazil folklórformák és a kortárs jazz hatásainak összeolvadása.

A gitárfesztivál további koncerteket, illetve gazdag kísérőprogramot is kínál, mesterkurzusokat, előadásokat, a szakmai és a nagyközönségnek egyaránt. A részletek itt találhatóak: www.jkmertz.com.