Fergeteges Csallóközi Gála

A Megyer Táncegyüttes 1997-ben alakult a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és Gimnázium együtteseként, később a Csemadok égisze alatt dolgozott, ma a város csoportja. 2005 szeptemberétől az egyik alapító tag, Mészáros Magdi vezeti a csoportot, melynek tagjai nagymegyeri és környékbeli fiatalok. Mára a tagok családias közösséggé kovácsolódott össze, nekik már nemcsak hobbi, hanem életforma a néptánc. A kiváló táncosok közül néhányan rendszeresen részt vesznek a Šaffova ostroha (Šaffa sarkantyúja) országos szólótáncversenyen. A gyermektánccsoport is sikeresen szerepel, legutóbb Füleken az Eszterláncon ezüst sávos besorolást kapott a Kis Megyer és Csilizke Gyermek-néptáncegyüttes. És a legújabb óriási siker: tarolt a Pajtabanda, nemcsak Nagyszombat megyében lett első, hanem országosan is, 7063 szavazatot gyűjtöttek, amiért kétszeres támogatást kap a VÚB Alapítványtól a pajtaszínpad felépítéséhez.. A Csallóközi Táncegyüttes felnőtt csapata kétévente rendez új műsort, kétévente gálát, amelyen az új műsorból is adnak ízelítőt. Tavaly is sikeres esztendőt zárt a Csallóközi. 2017 novemberében a néptánckoreográfusok országos versenyén Liptószentmiklósban arany sávos minősítést kapott a felnőtt csoport a Vág–Garam közi táncokért. Idén ősszel Füleken az Eszterlánc Országos Gyermeknéptánc-fesztiválon ismét arany sávos minősítést kapott az Apró Csallóközi, sőt különdíjat is hazavihettek az ugrós táncok korosztálynak megfelelő színpadra állításáért. Két új műsorszámot mutattak be a gálán, dél-alföldi táncokat (Németh Ildikó és Szabó Szilárd), eleki román táncok (Oláh Attila), a gyerekek mezőkölpényivel léptek színpadra, az este kalotaszegi fergeteges összeállítással zárult (end)