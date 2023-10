Fény derülhet Banksy kilétére

A brit Daily Mail című lap szerint a szóban forgó eljárásban nem csupán a graffitiművész munkáit értékesítő céget, a Pest Controlt perelték be, hanem magát az alkotót is. A lap tudni véli Banksy civil nevét is – ha a értesülései helytállóak, akkor Banksy nem más, mint egy Robin Gunningham nevű, 53 éves bristoli férfi.

A pert Andrew Gallagher brit vállalkozó indította, aki egy graffitikről készült termékek értékesítésével foglakozó cég tulajdonosa.A Full Colour Black nevű vállalkozás egyébként már négy évvel ezelőtt is perelte Banksyt. A művész akkor erősen nehezményezte, hogy az alkotásaira jellemző védjegyét vitatja a cég, azzal a céllal, hogy megszerezze a nevét, és termékeit a Banksy név alatt árusítsa. Banksy maga egyébként nem ad el műveiről semmiféle fényképet.

Banksy ügyvédje is arról beszélt, hogy az újabb per azzal fenyeget, hogy fény derülhet az alkotó személyazonosságára – ami ártana a művészi életműnek is.

A titokzatos brit utcaművész személyazonosságát márpedig eddig sem a hatóságok, sem a művészettörténészek nem tudták kideríteni. Kilétét természetesen sok találgatás övezi. Egyes feltételezések szerint a svájci művész, Maître de Casson bújik az álnév mögé – Maître de Casson maga ezt azonban cáfolta. Tristan Manco grafikus szerint Banksy a hetvenes években született, Bristolban nőtt fel egy fénymásológép-szerelő fiaként, pályája a 80-as évek végén indult, amikor divatba jött a graffiti.

Banksy szatirikus utcai művészete a jellegzetes stenciltechnikájáról ismert, politikai és társadalmi mondanivalójú művészi kommentárjai a világ különböző városainak utcáit, falait, hídjait díszítik, miközben minden falfestményével erős és aktuális üzenetet közvetít.

Az utóbbi két évtizedben a világ több pontján felbukkant, mindenütt valamilyen jogtiprást kifogásolt műveiben. Néhány éve a Gázai övezetben készített falfestményeket, reagált a pandémiára is, az ukrajnai háború kirobbanása óta pedig több alkotása tűnt fel ukrán városokban.