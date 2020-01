Botrány a Grammy-díjátadó előtt

Dugant, a lemezakadémia első női elnökét tíz nappal a Grammy-díjátadó előtt küldték kényszerszabadságra. Az intézmény szűkszavú nyilatkozata szerint felmerült a gyanú, hogy nem megfelelően végezte feladatait.

A 61 éves jogásznő tavaly augusztusi kinevezését követően még „a bolygó legjobb állásának“ nevezte ezt a posztot. Elődje, Neil Portnow 2018-ban nagy vitát váltott ki amikor arról beszélt, hogy a női előadóknak többet kellene tenniük, ha azt akarják, hogy díjazzák őket a Grammyn.

Dugan korábban ügyvédként dolgozott, egy ideig Bono jótékonysági szervezetét is vezette. A Variety belső forrásai szerint az akadémián a kezdetektől fogva komoly ellenállásba ütközött reformelképzeléseivel, és eltávolítása puccs volt, mert a vezetőség egy része ki nem állhatta őt.

Az érintett most nyilvánosságra hozta 44 oldalas bírósági keresetét, amelyben az áll, hogy miután kifejtette az akadémia illetékesének a „férfiak uralta vezetés" ellen felmerült kifogásait, rövid úton kényszerszabadságra küldték. Ez a döntés szerinte nyilvánvaló megtorlás, amely azzal a burkolt fenyegetéssel párosult, hogy elbocsátják, ha folytatja vádaskodását. A keresetben szerepel az is, hogy Duncan maga is szexuális zaklatás áldozata volt munkahelyén. Az sem tetszett az illetékeseknek, hogy az ügyvédnő aggodalmát fejezte ki a Grammy-jelöltek előzetes válogatásának szabálytalanságai miatt, és számos összeférhetetlenséget is feltárt e téren.

Az akadémia közleményben utasította vissza a vádakat és azt állította, azután függesztették fel állásából az elnököt, hogy egy alkalmazott „mérgező, tűrhetetlen munkakörülmények megteremtésével" vádolta őt, és azzal, hogy goromba, durva magatartást tanúsított. A vezetőség hangsúlyozta, hogy a botrány nem veszélyezteti a 62. Grammy-díjátadó gálát, amelyet az eredeti tervek szerint január 26-án rendeznek meg a Los Angeles-i Staples Centerben.