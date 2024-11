A sztárok is reagáltak Trump győzelmére

A választási kampány hajrájában amerikai hírességek tömegei álltak Kamala Harris mellé. Most, hogy nyilvánvalóvá vált Trump visszatéráse a Fehér Házba, többen nemtetszésüket és felháborodásukat fejezték ki.

Cardi B rapper ezekkel a szavakkal esett neki a szavazóknak:

Irtóra utállak titeket

Az előadó korábban letörölt egy posztot, amiben a következőt írta:

Ez az oka, amiért az államaitokban hurrikánok vannak.

Jeffrey Wright, a Westworld című sorozat egyik sztárja megosztotta egy korábbi posztját:

Őrültek vagyunk, Amerika. De nem vagyunk olyan őrültek, mint Trump.

A választás után kiegészítette ezt a posztot: „Hadd mondjam el, hogy tévedtem.”

A Hollywood Reporter szerint Christina Applegate tévésztár szintén felháborodva reagált, és azt állította, hogy 13 éves lánya zokog, amiért Donald Trump el fogja venni a jogait.

Harrist olyan világsztárok támogatták, mint Lady Gaga, aki több kampányrendezvényen is fellépett, Rihanna, aki ugyan nem amerikai állampolgár, de amerikai rajongóit arra biztatta, hogy szavazzanak Harrisre, vagy a rapsztár will.i.am, aki dalt is írt a demokrata jelölt támogatására Yes She Can címmel.

Jennifer Lopez és több más latin származású híresség is Harris mellé állt, miután Trump egy „úszó szemétszigetnek” titulálta Puerto Ricót.

Madonna csak azért repült haza Párizsból, hogy leadhassa a szavazatát Harrisre.

Arnold Schwarzenegger, aki korábban a republikánusok színeiben lett kormányzó Kaliforniában, most már arról beszélt, hogy gyűlöli a politikát, de azért Harrisre voksolt.

Taylor Swift a két jelölt tévévitája után posztolt először arról, hogy Harrist támogatja, az elmúlt 24 órában azonban nem szólalt meg.

Az eredmények összesítésének vége felé John Cusack filmsztár a következőket írta közösségi oldalára:

A mély nihilizmus jele, hogy az ország úgy döntött, elpusztítja önmagát az által, hogy bizalmat szavaz egy bűnözőnek és nácinak

Jennifer Aniston egy fekete zászlót posztolt, Harrison Ford pedig egy áthúzott szívet. Mindketten Kamala Harrist támogatták.

Az elemzők közül sokan nem értik, miért nem sikerült a Harris-párti popsztároknak és filmsztároknak mozgósítaniuk rajongóikat, legalábbis azt a réteget, amely Trumpot csak a tévéből ismeri, a 2004-től 2017-ig futó The Apprentice című reality-sorozatnak köszönhetően, amelyben asszisztenseket válogatott magának.

Donald Trumpnak ráadásul idén nem sikerült megszólítania A-listás rocksztárokat, sőt többen tiltakoztak amiatt, hogy kampánygyűlésein felhasználta a dalaikat.

Legismertebb támogatója Kanye West rapsztár volt, de Kid Rock, Ted Nugent, Jason Aldean és Billy Ray Cyrus is mellette kampányolt.

Ez utóbbi előadó azért különösen érdekes, mert lánya, Miley Cyrus, aki évekkel ezelőtt megszakította kapcsolatát apjával, erősen bírálta Donald Trumpot.

A világhírű író, Stephen King a következőket posztolta:

Van egy tábla, amelyet sok olyan üzletben láthatsz, ahol gyönyörű, de törékeny tárgyakat árulnak: Jó ránézni, kellemes kézbe venni, de ha eltöröd, akkor mindennek vége. Ugyanez elmondható a demokráciáról is.

Lili Reinhart, a Riverdale sorozat sztárja a Trump ellen felhozott szexuális zaklatási vádakkal foglalkozott: