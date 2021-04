Szlovákiában a pandémia nem állította le a filmforgatásokat: március elején egy fordulatos romantikus történetet elmesélő játékfilm felvételei kezdődtek el a tátrai Hubert Szállodában, a járványügyi intézkedések szigorú betartásával. Czuczor Noëlre és Kassai Csongorra is jelentős szerepet osztottak a tévedésekre épülő, vidám sztoriban.

A szerelem hegyeket képes megmozgatni című, készülő vígjáték egy előkelő tátrai szállodában játszódik. Története egy fergetegesre tervezett, csodálatos lakodalommal indul, amelyre szép sorjában megérkeztek a meghívott vendégek. Az ifjú menyasszony lelkesen és a kellő izgalommal készül élete nagy eseményére, ám mielőtt arra kerülhetne a sor, hogy választottjának kimondja a boldogító igent, olyan váratlan események jönnek közbe, amelyek teljesen felforgatják a nász békés menetét, és mindent a feje tetejére állítanak.

Kezdődik ez azzal, hogy a menyasszony nem tud szabadulni neurotikus anyja felügyelete alól, mert az minden lépését ellenőrzi. Folytatódik azzal, hogy az ifjú ara paranoiában szenvedő mostohaapja a lakodalom napján is egy meg nem történt, csak az ő képzeletében létező bűneset felgöngyölítésén fáradozik. Biológiai apja pedig, aki egyébként a lakodalomnak otthont adó szálloda bohém tulajdonosa, a vőlegény eltűnésében felelős. A legnagyobb zűrzavart ez utóbbi körülmény okozza, vagyis az, hogy senki sem tudja, mi történhetett a vőlegénnyel, akinek rég meg kellett volna érkeznie a helyszínre. Ezt a hangyabolyszerű felbolydulást, a hirtelen káoszt használja ki a násznép soraiból egy rokonszenves síoktató, aki a szálloda egyik vendégével, egy csinos hölggyel szövetkezve az évszázad legromantikusabb randevújának a megszervezésére készül.

A szerelem hegyeket képes megmozgatni című komédia azzal, hogy alkotói zömmel a legfiatalabb szlovák és cseh filmes nemzedék tagjai, egyfajta pezsdülést is jelenthet a hazai filmpiacon. Rendezője az egyik legtehetségesebb cseh rendező, Jakub Machala, aki már kétszer is megkapta a cseh zenei akadémia Angyal díját az év videóklipje kategóriában. Emellett sikeres tévésorozatok is fűződnek a nevéhez.

Jakub Machala készülő, első nagyjátékfilmjével kapcsolatban elmondta, olyan vígjátékkal szeretnék meglepni a nézőket, mely szellemes dialógusokra épül. „A film története egyetlen napon, pár óra leforgása alatt játszódik. Ennek a pár órának az eseményeit háromszor meséljük el a nézőknek, minden alkalommal más érintett szereplő szemszögéből. A három eseményszál rafinált összekapcsolásából tévedések és komikus helyzetek egész sora kerekedik ki.”

Ez Jan Studnička népszerű, fiatal cseh stand up humoristának az érdeme, aki a film forgatókönyvét írta Anna Kruchňovával, valamint Michal Baláž szlovák rendezővel és forgatókönyvíróval együttműködve. (Az utóbbi forgatókönyvírói műhelyéből láthattuk korábban az Út a lehetetlenbe című filmet, melyben Bárdos Judit is szerepel.) A tévedések és a bonyodalmak cseh–szlovák vígjátékát az ugyancsak a pályája elején álló operatőr, Nick Kollár kameráján keresztül láthatjuk majd.

A szerelem hegyeket képes megmozgatni című koprodukciós alkotás a filmgyártásban is a hatékony környezetkímélő alternatívákat szem előtt tartó és érvényesítő szlovákiai Bright Sight Pictures produkciós iroda második filmje Mariana Čengel Solčanská már elkészült, de még bemutatás előtt álló történelmi drámája, A szolgálólány után – ez utóbbi egyik domináns szerepét Kerekes Vica alakítja.

Czuczor Noël és Kassai Csongor mellett Marek Lambora, Natália Germani, Richard Stanke, valamint Anna Fialová alakítják A szerelem hegyeket képes megmozgatni főbb szerepeit. A film hazai bemutatóját 2022 februárjára tervezik.